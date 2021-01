Cinq vins rouges à déguster à l’aveugle

On dit souvent que « la dégustation à l’aveugle est une grande leçon d’humilité ». C’est vrai. Mais déguster à l’aveugle peut aussi être un jeu amusant et instructif.

De manière stricte, déguster à l’aveugle implique de ne rien savoir du vin qu’il y a dans votre verre. Pas la couleur, ni le cépage, ni la provenance, ni le producteur, ni l’année. Le mode semi-aveugle consiste, quant à lui, à connaître l’identité des vins dégustés sans savoir l’ordre dans lequel ils sont servis. L’idée derrière est de passer outre la réputation qui précède le vin ou, dit autrement, de ne pas se laisser influencer par l’étiquette.

Dès que les conditions sanitaires le permettront, amusez-vous à déjouer le beau-frère qui dit « s’y connaître en grands crus » ou la copine un peu pointue qui affirme « ne pas aimer les vins américains ». D’ici là, voici quelques suggestions qui permettront de vous prêter au jeu de l’aveugle.

Buvez moins. Buvez mieux.

La Charmoise, Gamay 2019, Touraine

Photo courtoisie

France 12 %

1,7 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 329532

La famille Marionnet est arrivée en Touraine au milieu du siècle dernier pour y fonder le Domaine de la Charmoise. Le vignoble familial est passé de père en fils depuis maintenant deux générations. Le climat plus continental est propice au gamay, la spécialité des Marionnet. Évoluant sur des sols d’argile et de silex, les vignes ont plus d’une quarantaine d’années et devraient passer en bio certifiée dès le prochain millésime. En attendant, on se régale du 2019, qui offre de jolis parfums et un fruité croquant. Une valeur sûre.

La Croix Sainte-Eulalie, La Croix d’Aline 2019, Saint-Chinian

Photo courtoisie

France 13,5 %

2,5 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 896308

Le Domaine La Croix Sainte-Eulalie est situé au nord de Béziers, au cœur de l’appellation Saint-Chinian, une appellation dont les vins se distinguent souvent par leur côté épicé. C’est précisément le cas de cette excellente cuvée, qui assemble syrah (60 %) et grenache (40 %). On sent aussi le thym, le romarin, la violette et le cassis mûr. C’est ample, d’assez bonne richesse tout en montrant une acidité vibrante, ce qui apporte une buvabilité certaine au vin. Rien de mieux pour mettre du soleil et de la chaleur dans votre journée.

Château Pech Redon, L’Épervier 2016, Languedoc

Photo courtoisie

France 14,5 %

1,9 g/L | ★★★ | $$1/2

Code SAQ : 10507286

Le vignoble biologique Château Pech Redon est niché sur la plus haute partie du massif de La Clape, l’un des meilleurs terroirs du Languedoc. La proximité avec la mer permet l’existence d’un microclimat bien venté, ce qui assure la santé des raisins, qui sont cultivés de façon biologique. Élevage sur lies pendant 6 mois, puis un élevage de 12 mois en foudre. Parcelles en coteaux sur la plus haute partie du massif de La Clape. Dominée par la syrah à 70 % et complétée par le grenache, cette cuvée L’Épervier se démarque par l’intensité de ses parfums : figue, laurier, poivre, mûre, lavande, anis. La bouche offre une matière généreuse, des tanins corsés et une finale capiteuse évoquant la réglisse. Du sérieux !

Moris, Morellino di Scansano 2017

Photo courtoisie

Italie 13 %

2,4 g/L | ★★★ | $1/2

Code SAQ : 13466205

Morellino du Scansano est une appellation du sud de la Toscane dans la région maritime de Massa en Maremme. Le sangiovese provient des collines côtières du sud situées autour du village médiéval de Scansano, d’où il tient la deuxième partie de son nom. Morellino est le diminutif de « griotte », signifiant « noir ». Complété par le merlot et la syrah, le vin offre justement des parfums agréables de cerise, de fruits noirs et un arrière-plan végétal. En bouche, le vin montre un fruité mûr avec une texture soyeuse et des tanins bien intégrés. Bonne finale évoquant la prune. Il pourrait faire la barbe à de nombreux chianti-classico vendus plus cher.

Domaine Combier, Cuvée Laurent Combier 2019, Crozes-Hermitage

Photo courtoisie

France 12,5 %

2,9 g/L | ★★★1/2 | $$$

Code SAQ : 11895065

C’est l’un de mes producteurs préférés. C’est le grand-père de Laurent Combier qui a créé le domaine familial à Crozes-Hermitage autour du fameux Clos des Grives. On y cultive la vigne de façon biologique depuis plus de 50 ans. Apparue en 1999, la cuvée « Laurent » ou « L » est issue des jeunes vignes de syrah du domaine et destinée à être ouverte rapidement pour profiter de son fruité primaire. Vous n’allez pas être déçu ! Bien parfumée avec des tonalités de violette, de cassis, de poivre et une touche de balsamique. C’est ample, velouté, gourmand avec des tanins enrobés et beaucoup de fraîcheur en finale. Un régal !