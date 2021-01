COVID-19: La pire décision ? Le temps que cela a pris pour bouger, selon le président du syndicat des douanes et immigration

Le président du Syndicat des douanes et de l'immigration a estimé que «le temps que cela a pris pour bouger» était la «pire décision» du gouvernement depuis le début de la pandémie.

«J'aurais souhaité que le gouvernement agisse plus rapidement», a dit Jean-Pierre Fortin sur QUB radio vendredi. M. Fortin faisait référence à des règles plus strictes pour fermer les frontières aux voyageurs et imposer une quarantaine obligatoire.

Selon M. Fortin, le «bilan» des mesures du gouvernement est néanmoins plus positif que négatif, et l'obligation de présenter un certificat de test COVID-19 «a beaucoup aidé».

Rappelons que le premier ministre Justin Trudeau vient d'annoncer vendredi le resserrement des mesures auprès des voyageurs, incluant la suspension des vols vers les Caraïbes et le Mexique.

Par ailleurs, Jean-Pierre Fortin a rapporté que 214 des 7000 agents de première ligne avaient contracté la COVID-19 dans le cadre de leur fonction.