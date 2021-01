Dans l’univers d’Andrea Bocelli

En marge de la sortie numérique du film «La musique du silence», de Michael Radford, qui est inspiré de la vie d’Andrea Bocelli, voici quelques faits saillants sur le chanteur d’opéra italien qui a conquis le monde avec sa voix divine.

Attiré par la musique dès son plus jeune âge, Andrea Bocelli est devenu aveugle à 12 ans des suites d’une forme héréditaire de glaucome. Après des études en droit à l’université de Pise, il est revenu à son premier amour, la chanson. Une décision qui a valu le coup, puisqu’il a vendu plus de 80 millions d’albums dans le monde.

Le ténor italien a même battu le record du nombre de vues sur YouTube pour une prestation classique. Son concert «Music for Hope: Live from Duomo di Milano», qu’il a présenté à la cathédrale de Milan le dimanche de Pâques 2020, a été visionné plus de 42 millions de fois depuis sa diffusion.

Unis au travail et dans la vie

En 2002, alors qu’il venait de divorcer de sa femme, Enrica Cenzatti, avec qui il a eu ses fils, Amos (25 ans) et Matteo (23 ans), le chanteur lyrique a rencontré celle qui deviendra son épouse 12 ans plus tard, Veronica Berti. Bien que 26 ans les séparent — elle avait 18 ans quand elle a connu le ténor —, pour eux, leur amour n’a pas d’âge.

Ils se sont dit «oui, je le veux» le 21 mars 2014, au sanctuaire de Montenero, à Livourne, en Italie. Une date significative pour les tourtereaux, puisque deux ans auparavant naissait leur fille, Virginia.

Plus qu’une épouse, Veronica est aussi la gérante de l’homme et la vice-présidente de la Fondation Andrea Bocelli, lancée en juillet 2011, pour venir en aide aux personnes en situation de pauvreté, d’analphabétisme ou de détresse due à la maladie ou à l’exclusion sociale. À propos de sa fondation, le chanteur a raconté en entrevue à Euronews, en 2015: «Ma fondation comprend deux principaux volets, qui peuvent être résumés de la manière suivante: le premier concerne la lutte pour l’émancipation et le second touche la technologie, puisque nous espérons créer un outil permettant de supprimer toutes les difficultés liées à la cécité. Beaucoup d’aveugles vivent seuls en ville et ils rencontrent chaque jour des problèmes pour sortir, se déplacer, aller à l’épicerie ou au travail... Donc, ce serait génial d’être en mesure de créer un outil qui pourrait les aider.»

Le chanteur de 62 ans, qui a lancé «Believe», un album de reprises, en novembre dernier, est très croyant. «Depuis toujours, je me pose des questions sur la vie et sur son sens. Les réponses que je me suis données à moi-même m’ont toujours conduit à regarder vers le ciel. Par conséquent, pour moi, le Saint-Père symbolise la plus haute autorité sur la terre, et le rencontrer a été un moment que je ne peux pas décrire avec des mots. Chacun des papes que j’ai rencontrés a sa propre personnalité. Je me souviens de l’humanité de Jean-Paul II et du charisme de Benoît XVI. Je me souviens aussi, parce que c’est plus récent, de l’émotion débordante provoquée par ma rencontre avec François. C’est vraiment un saint homme. Et je me fais un devoir de le dire, avant même que l’Église ne le canonise», a-t-il raconté à Euronews en 2015.

«La musique du silence»

Basé sur le roman «La musique du silence», d’Andrea Bocelli, paru en 1999, le long métrage de Michael Radford est sorti en version numérique. On y raconte l’histoire d’Amos Bardi (Toby Sebastian), un jeune homme à la voix magnifique souffrant de problèmes de vue qui le rendent presque aveugle. Amos arrive toutefois à faire son chemin dans la musique malgré des embûches. Antonio Banderas y incarne le maestro.

Pour l’anecdote, Amos est le personnage principal du livre d’Andrea Bocelli, mais également le prénom de son fils aîné.