Des bières et spiritueux sans alcool

Que ce soit pour accomplir un défi de sobriété comme le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe durant le mois de février, ou encore pour un simple désir de modération, les consommateurs bénéficient d’un éventail de boissons festives non alcoolisées de plus en plus diversifié.

D’excellentes bières sans alcool produites au Québec sont désormais sur le marché et quelques spiritueux pointent leur nez. N’hésitez pas à les essayer, vous serez étonnés !

HP Juniper, distillé chez Champ libre

Photo courtoisie

Distillé en Montérégie et vendu dans les épiceries, ce spiritueux sans alcool aux aromates de gin est parfait pour composer d’intéressants mocktails. Très peu sucré, il offre de rafraîchissantes saveurs de genièvre, romarin et citron, relevées d’une finale poivrée.

Spritz Veneziano par la Distillerie Noroi

Photo courtoisie

Tout joyeux dans sa robe orange fluo, ce spritz pétillant est produit par Noroi, à Saint-Hyacinthe. Avec son goût sucré d’orange balancé par une franche amertume, voilà un chic apéritif à servir sur glace, ou à déguster directement dans sa canette.

La Raisonnable de La Voie Maltée

Photo courtoisie

En version wheat beer, rousse ou IPA, La Raisonnable saura vous charmer ! Avec ses parfums aromatiques complexes et intrigants, sa texture légère et ses bulles toutes délicates, on adopte d’emblée cette bière brassée au Saguenay.

Esprit-des-Caraïbes et Esprit-de-London

Photo courtoisie

Deux nouveautés de la distillerie Noroi, de Saint-Hyacinthe : Esprit-des-Caraïbes, un rhum sans alcool, aux saveurs délicates de mélasse et d’épices maison, et Esprit-de-London, un gin sans alcool aux aromates variés, dont la baie de genièvre, la coriandre, l’angélique, la fleur de sureau, le gingembre, l’orange, la citronnelle et le citron.

Matinée Extra-Light de Ras L’Bock

Photo courtoisie

Brassée à Saint-Jean-Port-Joli, cette excellente bière IPA nous prouve que la satisfaction peut être au rendez-vous, même sans alcool dans la canette. Vive et rafraîchissante avec ses parfums houblonnés, il n’y a nulle raison de s’en passer !

Alphonse de la Distillerie des Appalaches

Photo courtoisie

Intrigant avec ses arômes de thé du Labrador, camomille, lime et gingembre, le gin Alphonse, distillé à Lévis, permet de concocter des cocktails sans alcool originaux et pleins de saveurs. Grande fierté ! Alphonse vient de remporter l’Argent à la Low & No Masters 2021, première compétition dédiée aux spiritueux sans alcool.

Gin Tonic Zéro Jardin Verde

Photo courtoisie

Petit frère du gin Jardin Verde, distillé par BluePearl à Montréal, ce gin tonic sans alcool aux doux arômes de menthe et de concombre bat des records de fraîcheur. Tout léger, très peu sucré, on en devient vite accro, sans aucune culpabilité !

Wow ! Neipa sans alcool Le Bazaar

Photo courtoisie

Sans aucun compromis sur le goût ni la texture, cette excellente bière sans alcool de style Neipa, brassée à Montréal par Le Bazaar, ravira les plus grands amateurs de houblon. Vive et pétillante, la Wow ! nous fait résolument tourner la tête, sans péter la balloune !

Les breuvages Atypique

Photo courtoisie

Idée du sportif Étienne Boulay, les cocktails sans alcool en canettes Atypique se déclinent en quatre saveurs festives : rhum et cola, gin tonic, spritz et mojito. Ils sont légers en calories et en sucre, parfaits pour trinquer à votre santé !

Hors sentiers Boréale

Photo courtoisie

Les amateurs de la brasserie blainvilloise reconnaîtront la touche Boréale dans ces toutes nouvelles bières de la série Hors sentiers, des bières sans alcool déclinées en deux versions, la Pale Ale blonde et la IPA. Une belle invitation à sortir des sentiers battus !