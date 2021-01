Deux camelots de Postes Canada suspendus pour avoir refusé de distribuer un journal controversé

Deux camelots de Postes Canada à Regina, en Saskatchewan, ont été suspendus sans solde trois jours plus tôt ce mois-ci parce qu’ils avaient refusé de distribuer le journal anticommuniste controversé The Epoch Times.

• À lire aussi: Postes Canada: des facteurs mal à l’aise de distribuer un journal douteux

Un des employés suspendus, Ramiro Sepulveda, a déclaré à la CBC qu’il s’opposait à la distribution du journal en raison des idées qu’elle véhicule, notamment la théorie selon laquelle la COVID-19 aurait été créée dans un laboratoire chinois, qui y était présentée comme si c’était un fait, sans contrepartie.

«Je ne suis pas pour la censure. Je ne suis pas contre la liberté d’expression. Le problème, c’est qu’il n’y avait aucune indication comme quoi il s’agissait d’une théorie», a-t-il raconté à la CBC.

The Epoch Times, fondé par un richissime exilé chinois et d’autres Américains d’origine chinoise, a commencé la distribution gratuite de ses éditions papier en janvier au pays. Le journal est diffusé dans une multitude de pays et dans plusieurs langues. La version en français est distribuée au Québec.

«Je leur [Poste Canada] ai dit: "Ce Epoch Times, je ne le livre pas. Ça va à l’encontre de tout ce à quoi je crois"», a poursuivi M. Ramirez.

La deuxième employée congédiée est née en Chine. Linying Su a fait savoir à la CBC qu’elle s’opposait à la distribution du Epoch Times, car elle avait peur que cela n’augmente la «discrimination injuste» envers les Sino-Canadiens et les autres Canadiens d’origine asiatique.

Lors des dernières années, The Epoch Times a pris du gallon en augmentant sa distribution papier et en multipliant les offensives. Le journal se présente comme «le journal indépendant d’Amérique du Nord [à la] la croissance la plus rapide».

Le média présente des informations d’un point de vue conservateur, et se veut très critique à l’égard du Parti communiste chinois. Il a soutenu de manière importante la présidence de Donald Trump, aux États-Unis.