La malchance s’abat sur Charles Philibert-Thiboutot

(Sportcom) – Un claquage à un mollet subi quelques jours plus tôt est venu hanter Charles Philibert-Thiboutot lors du 3000 mètres de la Rencontre intérieure de Karlsruhe présentée vendredi, en Allemagne.

Celui qui visait le record canadien sur cette distance (7 min 40,49 s) a finalement signé un temps de 7 minutes 49,82 secondes, ce qui lui a procuré le septième rang au classement.

«Je me suis fait un claquage en sortant de l’avion mardi et je n’ai pas pu m’entraîner jusqu’à aujourd’hui (vendredi). Je suis parti avec l’idée que je pouvais quand même battre le record canadien, mais j’ai explosé vers la fin», a-t-il expliqué en entrevue avec Sportcom.

«Je suis vraiment déçu du résultat, parce que je m’attendais à faire pas mal mieux», a poursuivi Philibert-Thiboutot, qui a tout de même amélioré sa marque personnelle de 4,17 secondes sur cette distance à l’intérieur.

Le Kényan Bethwell Birgen a été le premier à franchir la ligne d’arrivée, lui qui conclut avec un chrono de 7 min 34,12 s. Il a été suivi par l’Espagnol Mohamed Katir (7 min 35,29 s) et le Français Jimmy Gressier (7 min 39,70 s).

Toujours à la recherche d’un laissez-passer pour les Jeux olympiques de Tokyo au 1500 mètres et au 5000 mètres, Charles Philibert-Thiboutot compte participer à quelques compétitions du circuit mondial intérieur World Athletics au cours des prochaines semaines dans le but de peaufiner sa préparation.

Il sera d’ailleurs du prochain rendez-vous prévu le 7 février, à Dortmund, toujours en Allemagne, où il espère que la forme sera de retour pour son épreuve de prédilection : le 1500 mètres.

«J’ai fait mon cool down après la course et ça n’a pas semblé empirer la situation (de sa blessure), alors c’est bon signe. Je vais profiter des prochains jours pour renforcir mon mollet et le reconditionner. Si tout se passe bien, il pourra mieux prendre la charge lors des prochaines courses», a conclu l’athlète de 30 ans, plutôt calme devant ce nouvel obstacle.