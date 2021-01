La pandémie continue de perdre de la vitesse

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a diminué vendredi, tant en Ontario qu’au Québec, où les mesures plus sévères imposées ces dernières semaines semblent porter leurs fruits. Les variants de la maladie à coronavirus continuent par contre d’alimenter les craintes des autorités.

L’Ontario, qui invite ses citoyens à demeurer à la maison, a recensé 1837 infections supplémentaires, en recul de plus de 250 par rapport au bond enregistré la veille. La province la plus populeuse au pays a de plus rapporté 58 autres décès. À ce jour, elle a cumulé 264 300 malades et 6072 fatalités. Jeudi, 69 040 Ontariens ont subi un prélèvement et 10 215 ont été vaccinés.

Toronto compte à elle seule 595 nouvelles infections, devant les régions de Peel (295 cas) et de York (170).

Au Québec, on a noté vendredi 1295 nouvelles contaminations et 50 décès, portant le bilan à 259 993 cas et à 9717 morts. Les hospitalisations ont diminué de 47, à 1217, alors que trois personnes de moins requièrent des soins aigus, à 209.

Montréal a ajouté 537 cas à son portrait, devant la Montérégie (216 cas), Laval (108) et Québec (67 cas).

La Belle Province a testé plus de 38 000 personnes jeudi et administré 3047 doses de vaccin.

«Nous avons utilisé 99 % des doses reçues au Québec. Nous devrions recevoir les prochaines livraisons du fédéral la semaine prochaine, soit: 18 000 doses de Pfizer et 40 000 de Moderna», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

En fin de matinée, le Canada cumulait 769 235 cas (+3132) et 19 772 morts (+108) depuis le début de la crise sanitaire.

La situation au Canada:

Ontario: 264 300 cas (6072 décès)

Québec: 259 993 cas (9717 décès)

Alberta: 122 821 cas (1606 décès)

Colombie-Britannique: 66 265 cas (1184 décès)

Manitoba: 29 128 cas (821 décès)

Saskatchewan: 23 038 cas (285 décès)

Nouvelle-Écosse: 1576 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1202 cas (16 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 404 cas (4 décès)

Nunavut: 283 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 110 cas

Yukon: 70 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 31 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 769 235 cas (19 772 décès)