Le Mexique demande au Canada de lever sa suspension des vols

MEXICO | Le Mexique a demandé au Canada de revenir sur sa décision de suspendre les vols à destination du pays d’Amérique latine, qui pourrait provoquer, selon lui, une «crise économique sévère».

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé, vendredi, un nouveau durcissement des restrictions à l’entrée au Canada et la suspension des vols à destination du Mexique et des Caraïbes jusqu’au 30 avril, pour tenter d’enrayer la propagation du coronavirus.

Le gouvernement mexicain espère que cette mesure «puisse être retirée le plus rapidement possible afin de prévenir une crise économique sévère dans la région», a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le Mexique, le Canada et les États-Unis font partie de l’accord commercial nord-américain T-MEC.

Vendredi, le Canada recensait plus de 769 000 cas de coronavirus et 19 000 morts, tandis que le Mexique déplorait jeudi 1,8 million de personnes contaminées et 155 100 décès au total.