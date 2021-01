L’empire du milieu

C’est ainsi qu’on désignait la Chine à l’époque des guerres de l’opium. Il faut se rappeler que quelques décennies après la tentative de l’odieux général britannique Amherst d’exterminer les Amérindiens en terre d’Amérique en leur distribuant des couvertures infectées à la variole, une arme de destruction massive, cette même Angleterre s’est acharnée à droguer les Chinois en introduisant de l’opium provenant d’une de ses colonies voisins, l’Inde. Le but non avoué était d’affaiblir la résistance des Chinois à la mainmise de empire britannique sur l’économie chinoise. Constatant les dégâts que causait cette drogue sur sa population, la Chine avait alors interdit la culture du pavot sur son territoire.

Entre 1839 et 1842, les deux pays furent en guerre mais la Chine, loin d’être le pays unifié qu’elle est aujourd’hui, perdit. Quatorze ans plus tard, une nouvelle guerre de l’opium éclate mais cette fois trois puissances coloniales s’unissent, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, pour mieux soumettre « le pays du milieu » à leurs diktats. La Chine se voit contrainte de signer des traités qui la désavantagent, bien évidemment, dont la concession, pour 99 ans, de Hong Kong à l’Angleterre. Les États-Unis réussiront le même tour de passe-passe avec Cuba en 1901 en s’appropriant pour 99 ans la base militaire de Guantanamo, qu’ils occupent toujours même si le « bail » est venu à échéance, mais ça, c’est une autre histoire à raconter.

La Chine n’a jamais eu bonne presse. Il faut se rappeler que pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de Chinois résidant au Canada ont été envoyés dans des camps de concentration pour le simple fait que leur pays était en guerre contre les États-Unis. Après la victoire de Mao Tsé Toung, en 1949, la machine à rumeurs, l’ancêtre de la machine à « false news » mise au point par l’ex-président Trump, s’est emballée. Mon père, militant anticommuniste et fasciste notoire, nous racontait les pires calomnies à propos des communistes chinois, décrits comme les plus pervers tortionnaires. La bonne église catholique n’était pas en reste et avait mis sur pied l’œuvre de la Sainte-Enfance. Il s’agissait de donner un sou par semaine, à l’école qu’on fréquentait, pour sauver de petits Chinois des griffes des méchants communistes au pouvoir.

En 2008, dans le quotidien Le Devoir où il était chroniqueur, le journaliste Gilles Courtemanche avait livré un texte à saveur raciste à propos de la Chine, affirmant, comme s’il en avait la preuve scientifique, que la Chine avait dans son ADN collectif «une sorte de culture autoritaire historique en même temps qu’une profonde méfiance de l’extérieur». Rien de moins. Il va même jusqu’à dire que «les dirigeants chinois, depuis des siècles, ont toujours regardé l’Occident avec le plus profond des mépris», faisant fi de l’histoire coloniale de l’empire du milieu. Avec une telle mise en garde, on n’ose plus fréquenter le quartier chinois de Montréal.

Plus récemment, pendant les quatre ans qu’il a été à la tête de la première puissance militaire au monde, l’ex-président Trump n’a cessé d’alimenter le sentiment antichinois. La Chine a été accusée de tous les maux et est devenue l’ennemi numéro Un des États-Unis, remplaçant désormais la Russie. Représailles après représailles, c’est par la confrontation avec la Chine que les États-Unis de Trump entendaient remettre l’économie sur ses rails, redonner à ce pays son lustre d’antan et même sauver l’Occident en péril. Trump a perdu, de toute évidence, sa guerre commerciale avec le géant asiatique, malgré l’imposition de lourdes barrières tarifaires sur les importations chinoises.

Joe Biden et son équipe devront plutôt chercher la coopération et le dialogue avec la Chine. Surtout en ces temps de pandémie. Ce pays ne cherche pas la confrontation et n’entend nullement imposer son mode de vie aux autres nations. Une baisse des tensions dans cette région ne peut qu’être bénéfique pour tout le monde.