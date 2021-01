Les équipements chauffants à la rescousse

Plusieurs amateurs de plein air hivernal éprouvent souvent des problèmes avec le froid dans la pratique de leurs activités. Il existe maintenant sur le marché de nombreux produits chauffants qui peuvent vous aider à le combattre. J’ai rencontré Claude Desrochers du Magasin Latulippe qui m’a présenté des suggestions.

Notez bien que ce ne sont là que quelques exemples des produits disponibles. Dans tous les cas, il faut tenir le bouton de départ durant trois secondes pour mettre en marche le processus. Il est aussi conseillé de commencer l’utilisation de ces équipements à la chaleur minimale, avant de monter vers le niveau recherché.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Sur cette photo, Claude Desrochers tient dans ses mains le costume complet de marque Confortek 475 $ avec derrière lui la veste sans manche de Sportchief 164 $ et la veste Veture Heat de Full Board 259 $. Tous ces vêtements fonctionnent avec des batteries rechargeables. Ils sont parfaits pour la marche, la raquette, le ski et autres activités qui peuvent demander de garder votre corps au chaud.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La veste Fieldsheer, confortable et légère, fonctionne avec une batterie qui peut durer jusqu’à huit heures, selon la température que vous demandez. Le point très important dans son cas, c’est qu’elle fonctionne avec le Bluetooth de votre téléphone. Vous pouvez donc régler rapidement la température de votre vêtement. 214,95 $

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Pour les motoneigistes et les quadistes, voici trois adaptateurs de la compagnie Conforteck très utiles. À gauche, il s’agit d’un adaptateur pour la visière du casque 10,95 $. Au centre, il y a un fil de 96 pouces de long, fixé directement sur la batterie du véhicule qui permettra d’assurer le confort du passager 22,95 $. À droite, l’adaptateur pour quad qui se branche dans l’allume-cigarette avec deux prises 16,95 $.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La compagnie Conforteck, avec sa gamme de Nano, offre aux amateurs de quad ou de motoneige la possibilité de contrôler un ou plusieurs produits chauffants. Il est même possible d’ajuster des équipements à des températures différentes, le manteau et les semelles, par exemple.

Les Nanos offrent trois niveaux d’intensité. Il y a le simple 54,95 $ pour un seul équipement, le double pour deux 154,95 $ et le triple pour trois 169,95 $.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Sur cette photo, en avant-plan, vous avez le sous-gant chauffant de la compagnie Pèlerin. Il est autonome, avec la batterie au poignet. Il y a trois niveaux de chaleur et le fil fait le tour des doigts. Si on a dans les mains des bâtons de marche, un manchon de souffleuse ou encore une pelle, on ne peut écraser le fil, assurant ainsi une performance maximale. On peut les utiliser pour conduire sa voiture. Autonomie entre trois et huit heures, selon le niveau de chaleur choisi. La batterie est rechargeable jusqu’à 700 fois 179,95 $. Vous avez aussi les bas chauffants Onata 179,95 $ de même que les bas chauffants Pèlerin, en vente à 119,95 $. Ils sont longs, ce qui permet de les utiliser dans des bottes de ski, par exemple.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

La compagnie Therm-ic offre aussi d’excellents produits avec ses bas chauffants 109,95 $. La batterie est vendue séparément avec un modèle de 700 ampères ou de 1400 ampères. On peut utiliser la fonction Bluetooth de notre téléphone pour contrôler l’intensité de chaleur désirée. Vous avez aussi la mitaine Therm-ic 439,95 $. Le fil fait le tour complet de la mitaine et du pouce, avec une autonomie de chauffage jusqu’à 10 heures. À droite, la mitaine chauffante de la compagnie Outdoor Research (OR) 389,95 $, qui possède aussi de belles caractéristiques. Elle est très populaire auprès des skieurs alpins.