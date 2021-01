L’entraîneur-chef des Foreurs ne tient rien pour acquis

Daniel Renaud sait pertinemment ce qu’il a entre les mains, avec les Foreurs de Val-d’Or. Toutefois, il sait aussi que, même si à peu près tout le monde les favorise largement pour tout rafler, il ne faut rien tenir pour acquis, et son expérience de 2015, avec les Remparts de Québec, le lui rappelle constamment.

Renaud était l’adjoint à Philippe Boucher avec les Diables rouges en 2015, lorsque Québec a accueilli le tournoi de la Coupe Memorial. Dès le début de la saison, les projecteurs avaient été dirigés vers les Remparts et l’étiquette ingrate « d’équipe à battre » leur avait rapidement été apposée.

Jeu de détails

Évidemment, la situation qu’il vit avec les Foreurs en ce moment est un peu différente puisque Val-d’Or ne recevra pas le tournoi de la Coupe Memorial cette année.

Toutefois, il peut voir un parallèle entre les attentes placées envers les Remparts de 2015 et celles avec lesquelles devront composer ses Foreurs d’ici la fin de la saison.

Parce qu’il ne faut pas se le cacher : avec les additions de Jakob Pelletier, Samuel Poulin, Nathan Légaré et Jordan Spence, entre autres, depuis le dernier repêchage, les Foreurs se sont confortablement installés au rang de favoris dans la LHJMQ.

« À Québec, le défi était un peu différent parce qu’on était certain d’accéder à la Coupe Memorial, alors, sur une longue saison, c’était encore plus difficile de garder les joueurs motivés et de les faire progresser. Par contre, ce que je peux appliquer à notre situation actuelle est que tu as beau avoir le succès que tu veux, le moment venu, tout peut se jouer sur des mini détails. »

Et il en sait quelque chose. En 2015, ses Remparts menaient la série finale de la coupe du Président 3-2 et s’étaient forgé une confortable avance de 4 à 1 contre l’Océanic de Rimouski lors du sixième match. Les Diables rouges semblaient tout droit se diriger vers la conquête du titre, mais la formation de Serge Beausoleil était revenue de l’arrière pour l’emporter 5 à 4 en prolongation, avant de gagner le duel ultime.

Trop forts?

Avec son expérience, Renaud garde donc la tête froide. Oui, sur papier il compte sur la meilleure équipe de la LHJMQ, mais trop d’exemples prouvent que des championnats ne se gagnent pas sur HockeyDB.

« Regarde Équipe Canada junior. Il y a eu 100 000 articles écrits dans lesquels on les mettait champions, et, au final, tu ne trouveras pas de photos d’eux avec la médaille d’or. André Tourigny est quand même le meilleur entraîneur junior au pays, et ça ne fait pas de Dylan Cozens un moins bon capitaine. »

C’est pourquoi jamais les Foreurs ne se projetteront dans l’avenir, assure Renaud qui travaille quotidiennement à ce que ses joueurs se concentrent sur la journée en cours, pas celle d'hier ou de demain.

« Si on commence à se projeter dans l’avenir et à déjà se voir gagner le championnat, on se tire dans le pied. Notre message no 1 est un bon vieux cliché, mais il est important : se concentrer sur le processus. »

Un trio dévastateur

Jakob Pelletier, Nathan Légaré et Samuel Poulin sont des amis de longue date. Réunis au sein de la même équipe pour la première fois depuis une dizaine d’années, soit l’époque où ils évoluaient au sein du même programme de hockey AAA estival, les trois attaquants formeront le premier trio des Foreurs, ce soir, pour leur premier match depuis la date limite des transactions.

Pour Daniel Renaud, il était logique de placer les trois vétérans ensemble lors du match contre les Olympiques de Gatineau.

« On pense qu’en réunissant du talent, du caractère et du physique (size), ça peut faire une bonne ligne. Par contre, à l’étape où on est, il n’y a rien de décidé. On est à l’étape des essais et erreurs. Si ces trois gars performent bien ensemble, tant mieux, sinon on va essayer autre chose. L’important, c’est qu’une fois les séries commencées, on ait trouvé les bonnes chimies. »

D’ailleurs, Renaud voit du bon œil l’arrivée des vétérans Poulin et Légaré, et de Jordan Spence et Xavier Bernard, dans le vestiaire de l’équipe. À ses yeux, on n’a jamais trop de leaders.

« Jakob Pelletier nous a convaincus dès le premier jour de ses capacités de leader. Avant même de joindre les Poulin et Légaré, on avait vu à quel point c’était contagieux dans le vestiaire. C’est bon pour nos joueurs plus jeunes comme Justin Robidas, parce que tu vois qu’il se colle à la bonne personne et ça l’a aidé à grandir. Ajoute à ça Poulin, Légaré et Spence et ça fait beaucoup de gars qui ont du millage dans la ligue. Je suis convaincu que le vestiaire va rester droit. »

L’an prochain aussi?

Un peu comme son directeur général Pascal Daoust l’avait fait au terme de la période des transactions, Renaud a lui aussi tenu à spécifier que, bien qu’ils y soient allés le tout pour le tout cette année, les Foreurs ne l’ont pas fait au détriment de la relève.

« On a intégré de gros morceaux, mais on l’a fait sans donner aucun jeune. Je pense qu’on pourra être encore compétitifs l’an prochain. »