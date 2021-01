Muffins et confiture maison

Récoltée au Québec en automne, avec l’arrivée des temps froids qui provoquent son rougissement et sa montée en sucre, la canneberge se trouve en abondance dans nos marchés. Pleine de vitamines et d’antioxydants, elle constitue un ingrédient de choix, local et santé, à ajouter à nos recettes.

Muffins nourrissants aux canneberges et au chocolat blanc

Photo Adobe Stock

Portions : 12 muffins

Cuisson : 25 minutes

INGRÉDIENTS

1 1/2 tasse de farine

1 tasse de sucre

1 tasse de flocons d’avoine

2 c. à thé de poudre à pâte

1 c. à thé de cannelle moulue

1/2 c. à thé de sel

1/2 tasse de beurre fondu

2/3 tasse de lait

1 œuf

2 tasses de canneberges fraîches coupées en deux

1/4 tasse de pépites de chocolat blanc

PRÉPARATION

Bien mélanger tous les ingrédients secs. Intégrer le beurre fondu, le lait et l’œuf et mélanger grossièrement, puis les ajouter aux pépites de chocolat et aux canneberges. Disposer dans des moules à muffins beurrés ou couverts de moules en papier. Faire cuire au four environ 25 minutes à 400 degrés, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent piqué en ressorte propre. Faire refroidir sur une grille.

Photo collaboration spéciale, Geneviève Quessy

Confiture canneberges et bleuets

Photo collaboration spéciale, Geneviève Quessy

Portions : en fonction du format de votre pot préféré

Préparation : 20 minutes

INGRÉDIENTS

4 tasses de bleuets frais ou congelés

2 tasses de canneberges fraîches ou congelées

1 tasse de sucre blanc

1/2 tasse de sirop d’érable

Jus de 1/2 citron

PRÉPARATION

Mélanger tous les ingrédients et mener à ébullition. Remuer et réduire le feu, puis laisser mijoter environ 20 minutes. Verser dans des pots et stériliser ou conserver au réfrigérateur. Délicieux sur yogourt et tartines au déjeuner, pour accompagner fromages, pâtés, viandes et volailles ou comme garniture sur un brie fondant.