Quand le chef du Bloc joue au matamore

Yves-François Blanchet fait semblant de « juste poser des questions » lorsqu’il évoque la religion du nouveau ministre des Transports, Omar Alghabra.

Lors de l’élection de 2019, le même Yves-François Blanchet a été obligé de s’excuser au nom de plusieurs de ses candidats qui avaient mis en ligne ou partagé diverses attaques et théories du complot notamment à l’égard des musulmans et des Arabes.

La plupart des gens ont accepté ses explications.

Cette fois-ci, c’est différent.

C’est Blanchet lui-même qui lance des accusations vagues et difformes qui ont tout à voir avec les origines et croyances de monsieur Alghabra et rien à voir avec son travail.

Procédé odieux

L’été dernier, lorsque monsieur Blanchet a fait l’objet d’accusations et insinuations non fondées d’ordre hautement personnel, Mélanie Joly était une des rares personnes à Ottawa à souffler sur les braises.

En pleine controverse sur le scandale toujours pas résolu de WE Charity, ce n’était peut-être pas surprenant que les libéraux tentent de prodiguer la respiration artificielle à cette histoire saugrenue.

Le procédé de Joly était odieux, mais si on applique la logique de Blanchet, elle ne faisait que « poser des questions ».

C’est pour cela qu’il est d’autant plus étonnant de voir Blanchet utiliser une tactique si similaire à l’égard d’Alghabra.

Ses soi-disant « questions » ne sont jamais précises.

Il lance des insinuations de liens avec « l’islam politique », en raison de son rôle dans un groupe communautaire, sans jamais dire ce qu’Alghabra aurait fait lui-même (parce qu’il n’a rien fait).

Blanchet garroche de la bouette en espérant qu’il en colle un petit peu soit à Alghabra, soit, par ricochet, à Trudeau.

Le procédé est tout aussi odieux.

De vraies questions escamotées

Ce qui est le plus étonnant dans l’attitude de Blanchet, c’est qu’en jouant au matamore autour de l’identité religieuse du ministre Alghabra, de vraies questions de fond sur l’incompétence du gouvernement Trudeau dans la gestion de la pandémie sont escamotées.

C’est une vraie question « légitime dans une démocratie », comme Blanchet aime le dire, de se demander comment il se fait que Justin Trudeau ait pu nommer une personne qui n’a jamais mis les pieds au Conseil des ministres dans une position aussi névralgique en pleine crise.

Le gouvernement fédéral avait deux rôles principaux dans la gestion de la crise : l’un interne et l’autre externe.

À l’interne, avec le chômage massif et instantané de la première vague il fallait couper la paperasse et envoyer de l’argent aux familles pour mettre de la bouffe sur la table. Mission accomplie !

À l’externe, il fallait sécuriser les frontières, notamment avec des contrôles stricts aux aéroports. Échec total, et ça continue.

On nous informe que le Conseil des ministres a passé des heures à discuter de l’annulation ou pas des vols non essentiels.

La demande pressante de Legault pour l’annulation des vols non essentiels reste en suspens.

Le ministre clé dans tout ça, c’est monsieur Alghabra, et il peine à fournir la moindre explication.

Poser des questions sous forme d’allégations sur ses origines ne fait que distraire des vrais enjeux.