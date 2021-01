Quand le courage n’est pas au rendez-vous!

Il y avait un moment que je pensais à vous écrire, mais je ne le faisais pas parce que l’orgueil et ma fierté personnelle me retenaient. Je suis un gars dans le vrai sens du terme. C’est-à-dire que pour moi les émotions ont toujours été des choses qu’il fallait cacher pour ne pas montrer ses faiblesses.

Je ne vous lis pas depuis bien longtemps (trois ou quatre ans) ni tous les jours de la semaine, mais quand un titre m’accroche, j’aime bien jeter un œil indiscret sur les secrets que les gens vous confient. Comme vos réponses me semblent dictées par le gros bon sens, j’en suis arrivé à la conclusion que mon problème pourrait vous intéresser.

Mon père est mort il y a deux ans. Ce vieil homme parti à 88 ans n’avait pas été le père idéal pour moi. Enfant fragile, toujours malade, j’avais peur de lui, et c’est vers ma mère que je me tournais pour soigner mes maux, tant physiques que mentaux.

En bon québécois terrien qui avait trimé dur toute sa vie pour donner le meilleur à ses enfants, mon père aurait voulu que je brille dans une carrière professionnelle, ce que je n’ai pas choisi de faire, contrairement à mes sœurs. Il a sombré dans la démence vers 75 ans et fut placé en institution parce que ma mère ne pouvait plus s’en occuper.

Jusqu’au décès de cette dernière, il y a trois ans, je me faisais un devoir d’aller visiter mon père régulièrement. Mais après la mort de ma mère, j’ai espacé mes visites, jusqu’à ne plus aller le voir du tout. Mes sœurs m’avaient bien prévenu que son cœur malade et inopérable risquait de l’emporter subitement, mais je n’en ai pas tenu compte. Et il est parti sans qu’on se revoie.

Mes sœurs m’ont blâmé pour ma froideur à son endroit, mais ça ne m’atteignait pas, jusqu’au printemps 2020 où les personnes âgées se sont mises à mourir par grappes dans les CHSLD. On dirait que le chagrin exprimé par tous ces gens qui perdaient un proche sans avoir pu l’accompagner est venu me chercher. Moi j’aurais pu accompagner mon père et je n’en ai pas eu le courage.

Il ne se passe presque pas un jour depuis quelques mois sans que je ne pense à lui. À la froideur que je lui ai manifestée ouvertement dans ses derniers milles, et m’en veux pour ça. Moi qui n’avais aucun remords depuis son décès, on dirait que je suis devenu coupable. Est-ce normal ?

Un fils

Pourquoi chercher de la normalité dans une réaction qui relève de votre intimité ? Vous avez réagi en fonction des émotions ressenties envers un père avec qui les relations n’avaient jamais été faciles. Vos caractères aux antipodes n’ont pas favorisé le rapprochement, même en fin de vie. Peut-on ici parler de manque de courage, ou bien de manque d’atomes crochus ? Une démarche en suivi de deuil me semblerait appropriée pour faire la paix avec ce que vous ne pouvez désormais changer.