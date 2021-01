Relations entre policiers et itinérants: toujours la faute de la police?

«J'ai assez d'expérience pour savoir que, malheureusement, c'est toujours de la faute de la police», a dit le président de la Fraternité des policiers de Montréal, sur QUB radio, vendredi.

Yves Francœur répondait ainsi à une question de l'animateur concernant les relations – perçues comme étant parfois tendues – entre les policiers et les itinérants.

«Que ce soit [aussi] en matière de racisme, tous les problèmes de la société sont de la faute à la police», a-t-il continué.

Par ailleurs, M. Francœur a rapporté une hausse des fusillades et des événements violents depuis le mois de juin à Montréal. «Nos policiers constatent de plus en plus d'armes de poing et d'armes à feu, a-t-il dit, cela vient des États-Unis ou via l'internet.»