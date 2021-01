Séchage goutte à goutte

La panse bien remplie et le corps au repos, lorsque le repas s’achève et que la vaisselle sale s’accumule dans l’évier, notre envie de la laver rapidement pour ensuite la laisser sécher à l’air libre s’intensifie ! Avec ces égouttoirs, plus besoin de linge à vaisselle.

Tapis pliable

Photos courtoisie

Ce tapis de séchage doté d’un égouttoir en plastique, se plie et n’occupe pas beaucoup d’espace. Pas besoin de tout déranger dans l’armoire sous l’évier pour le ranger. Laissez-le sécher, pliez-le et remettez-le à sa place jusqu’à la prochaine utilisation.

zonemaison.com > 14 $ ou 18 $ selon la taille

Deux étages

Photo courtoisie

Lorsque l’espace est parfois limité sur le comptoir, il peut être préférable de faire sécher la vaisselle en hauteur, dans cet égouttoir à deux étages par exemple. Les assiettes sur le dessus, les tasses et bols en dessous, les verres glissés sur les côtés, tout comme les ustensiles qui occupent un contenant spécial. Chaque chose à sa place !

À la verticale

Photos courtoisie

Tel un petit arbre fait en bambou, en céramique et en plastique recyclé, cet égouttoir permet de tranquillement laisser sécher les bouteilles, les pochettes en plastique, les linges de table et les longs verres en plastique parfois difficiles à assécher complètement. Sur le comptoir, il ne passera pas inaperçu !