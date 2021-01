Une course pour... la montre

Jean-François Dumoulin peut se vanter d’avoir en sa possession deux magnifiques montres Rolex qu’il a remportées en gagnant les 24 Heures de Daytona.

« Je les porte régulièrement, a indiqué le vétéran pilote trifluvien, en entrevue au Journal. L’une est blanche, l’autre est noire. J’en suis très fier. »

Cette récompense peu banale (courtoisie du commanditaire principal) est remise à tous les pilotes qui accèdent à la plus haute marche du podium dans cette épreuve d’endurance dont le signal de départ de la 59e édition sera donné samedi au complexe mythique de la Floride.

Dumoulin a gagné la compétition à deux reprises, en 2004 et 2007, à bord d’une Porsche. « Mes deux fils sont nés respectivement dix ans après mes victoires, en 2014 et 2017, dit-il. Chacun va avoir sa montre en héritage. »

Photo courtoisie

À fond la caisse

Dumoulin se rappelle qu’à l’époque, les bolides étaient beaucoup plus fragiles qu’aujourd’hui. Qu’il fallait ménager la mécanique pour se rendre jusqu’au bout. Or, le contexte n’est plus le même en 2021.

« Les voitures sont plus fiables et ce n’est plus une course à l’économie, explique-t-il. Le rythme est soutenu pendant les 24 heures. C’est surtout la stratégie, soit planifier les arrêts aux puits de ravitaillement aux bons moments et mener une gestion efficace des freins, qui peut faire la différence. »

Parmi la dizaine de Canadiens engagés cette année se trouvent deux Québécois qui souhaitent, eux aussi, quitter le circuit de Daytona avec une montre Rolex au poignet.

Que six voitures en GTLM

Bruno Spengler est venu bien près de remporter l’épreuve à sa toute première présence en 2015, quand il a rallié l’arrivée au deuxième rang.

Le porte-couleurs du constructeur allemand BMW en sera samedi à sa cinquième participation.

En compagnie de ses coéquipiers Connor De Philippi, Philipp Eng et l’ancien pilote de F1 Timo Glock, Spengler s’élancera de la 5e place sur la grille de départ dans la catégorie GTLM, qui ne compte que six... voitures.

« Notre M8 s’est bien comportée pendant les essais, a-t-il raconté, quoiqu’elle s’est avérée un peu moins rapide que la concurrence. L’an dernier, un ennui mécanique nous a sans doute privés d’une place sur le podium. On espère que la chance sera de notre côté. »

Le pilote de 37 ans s’inquiète par ailleurs du taux élevé de participation. Aux dernières nouvelles, 49 bolides devraient s’élancer quand le drapeau vert sera agité à 15 h 40.

« Une nouvelle catégorie de prototypes (LMP3) a été ajoutée cette année, de souligner Spengler, et ces voitures roulent à des vitesses très comparables aux nôtres. Il sera important d’éviter les accrochages dans la circulation lourde et d’être en forme pour les quatre ou cinq dernières heures. »

Photo courtoisie

Lourde tâche pour Grenier

Quant à Mikaël Grenier, il renoue avec les 24 Heures de Daytona après un premier essai en 2018 où il s’était classé au huitième rang.

Recruté une nouvelle fois par l’équipe Sun Energy 1, il fait face à une forte opposition puisque 19 bolides, le plus fort contingent parmi les cinq classes au programme, sont inscrits dans la catégorie GTD.

« La compétition est forte, a reconnu le pilote de Stoneham-et-Tewkesbury, mais nous avons une voiture performante. Tous les espoirs sont permis. »

Outre le propriétaire Kenny Habul, Grenier, âgé de 28 ans, sera épaulé par Luca Stolz et Raffaele Marciello. Leur Mercedes s’est qualifiée à la 11e position dans leur catégorie.

Mélange des genres

Quarante-neuf voitures au départ réparties en cinq classes et des équipages de trois ou quatre pilotes : les courses d’endurance comme les 24 Heures de Daytona ne sont certes pas faciles à suivre pour le commun des mortels puisque les écarts de performances sont importants et les arrêts aux puits de ravitaillement, nombreux. Ces épreuves n’attirent d’ailleurs pas un grand auditoire à la télé et les grands médias généralistes y accordent peu d’attention.

Mais peu importe, cette classique sert non seulement de préambule à la nouvelle saison, dont le début de la série NASCAR deux semaines plus tard, mais elle attire aussi de gros noms de la course automobile chaque année.

La présente édition ne fera pas exception. Encore une fois, on aura droit à un peloton fort diversifié qui comprend notamment des champions de la Coupe NASCAR (Jimmie Johnson et Chase Elliott) et d’anciens pilotes titulaires en Formule 1 (Kevin Magnussen, Robert Kubica, Felipe Nasr, Alexander Rossi et Juan Pablo Montoya).

La série IndyCar n’est pas en reste non plus avec la présence des Scott Dixon, Sébastien Bourdais, Helio Castroneves et Simon Pagenaud, qui ont tous été titrés dans la spécialité.