DUMAIS, Martin



À Lavaltrie, le 23 janvier 2021, à l'âge de 51 ans est décédé M. Martin Dumais, fils de M. Marc Dumais et de Mme Nicole Blais.Précédé de son fils Émeric, il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Nancy Lareau (son fils Christopher), sa soeur Isabelle Blais Dumais (Éric), son neveu Ilann ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon les volontés de la famille, il n'y aura pas d'exposition.Ses cendres seront inhumées au cimetière de Rimouski à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Il fut confié au :450-473-5934