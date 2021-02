CONTINELLI, Giuseppe



Monsieur Giuseppe Continelli, de Montréal, est décédé le 16 janvier 2021, à l'âge de 89 ans, à l'Hôpital Notre-Dame de Montréal. Né en Italie, il était le fils de feu Maddalena Di Lalla et feu Domenico Continelli.Il laisse dans le deuil son épouse, Concetta Pettofrezza; ses enfants, Domenico et Paolo; ses brus, Marie-Josée et Mélanie; ses petits-enfants Anthony, Julia, Giuseppe et Natalia. Il laisse également dans le deuil deux frères et deux soeurs.En mémoire de Monsieur Continelli, un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal, en son nom, au lieu de fleurs.Étant donné les circonstances actuelles de pandémie, la famille Continelli se recueillera en privé afin de célébrer la vie de Giuseppe.Inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.