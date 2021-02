Flynn, Francine

(née Roussin)



Le 21 janvier 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Francine Roussin épouse de feu Raymond Flynn.Elle laisse dans le deuil ses enfants Réal, Alain et Anne, ses petits-enfants Jonathan, Katherine, Alexandre, Chanel, Andréanne, Sébastien et Gabriel ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil sa soeur Nicole, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en privé.Tél.: (450) 467-4780 / Téléc.: (450) 467-9468www.salondemers.com