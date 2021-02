DUFRESNE, Madeleine



De Rosemère, le 20 janvier 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Madeleine Dufresne, épouse de feu M. Louis Hébert.Elle laisse dans le deuil son fils Mathieu (Amélie), son ami de coeur Francis, son frère Raymond (Claire), ses amis de toujours Jean, Louise, Diane, Richard, ses beaux-frères Lucien, Phil, Yvon et Bill, ses belles-soeurs, Micheline, Denise, Biola, Diane et Orietta, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Compte tenu des circonstances, la famille tiendra un hommage en privé.