CONSTANTINEAU, Claude



À Saint-Jérôme, le 17 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Claude Constantineau.Il était l'époux de feu Hélène Trottier, le père de Sophie (Jean-Luc) et Éric (Nadine) et le grand-père d'Alexia. Il laisse aussi dans le deuil son frère Jean-Pierre (Andrée), ses soeurs Claudette (Gabriel) et Christine (Philippe), ainsi que parents et amis.Il n'y aura pas de funérailles. Une cérémonie privée aura lieu ultérieurement.