RAYMOND, Jeannine

(Bergeron)



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre maman adorée le 23 janvier 2021 à Saint-Constant. Elle s'est éteinte subitement à son domicile près de son fils proche aidant.Femme aimante et généreuse, épouse de feu Philippe Bergeron, elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Florent Boisvert), Normand, Nicole (Gilles Dubuc) et Johanne (Claude Dugas), ainsi que ses petits-enfants Mylène et Louis Philippe et ses arrière-petits-enfants Mariane, Gabriel et Jacob.Outre sa famille, maman laisse dans le deuil sa jumelle Jeannette Raymond (Legault) et ses neveux et nièces.Étant donné le contexte actuel, les funérailles auront lieu le 1er mai en présence de la famille immédiate et sur invitation conformément aux conditions sanitaires du moment.