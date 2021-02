LAMBERT, Jacques



À l'hôpital de St-Jérôme, le 23 janvier 2021, est décédé, à l'âge de 77 ans, M. Jacques Lambert, conjoint de Mme Béatrice St-Pierre, natif de Louiseville, demeurant à St-Jérôme. Il était le fils de feu Martial Lambert et de feu Marie-Marthe Clément.Il laisse dans le deuil sa conjointe Béatrice St-Pierre; sa fille Jessica Lambert (Philip); ses frères et soeurs: Richard (Diane), feu Nicole, Clément (Diane), Madeleine (Marcel) et Françoise (Jacques); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille St-Pierre: feu Gaétane, Francine (feu Yvan), Danielle (Xavier), feu Nicole, Claude (Denise), Ginette (Alain), feu André (Christiane) et Denise; ainsi que son oncle Roger Lambert, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(s).La famille se recueillera en privé à la140, RUE ST-AIMÉLOUISEVILLEle samedi 6 février 2021, à partir de 13h. La liturgie de la Parole aura lieu à 15h, en la chapelle de la maison funéraire et l'inhumation suivra au cimetière paroissial.La famille désire remercier le personnel soignant en cardiologie de l'hôpital de St-Jérôme pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.Courriel: condoleances@richardphilibert.caSite: www.richardphilibert.ca