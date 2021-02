LAMOTHE, Denise née Samuel



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Denise Samuel, épouse de feu Réal Lamothe.Elle laisse dans le deuil ses filles Carole (Daniel Larose) et Hélène, ses petits-enfants Corinne, Maxime et Joannie, ses arrière-petits-enfants Rafaëll et Elias ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, ses cendres seront déposées avec celles de son époux au columbarium du complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 lesieuretfrere.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès surou en partageant la publication de notre page Facebook.