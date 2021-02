GAGNÉ, Gilles



À Laval, le 20 janvier 2021, à l'âge de 72 ans, est décédé Gilles Gagné, époux de Hélène Lafleur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Patrick (Karine) et Marie-Eve (Guillaume), ses petits-enfants Bia, Maïk, Léanne et Julia, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.Une cérémonie sera célébrée le vendredi 5 février 2021 au Complexe funéraire Urgel Bourgie sur invitation seulement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison de la Sérénité de Laval.