LEDUC LAMY, Simone



À Montréal, le 21 janvier 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Simone Leduc, épouse de feu Jean Lamy.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-François (Michelle Lévesque) et Luc (Josée Lachapelle), ses petits-enfants Éric, Geneviève, Andréane, Nicolas, William et Alexe.Sont également endeuillés ses belles-soeurs, neveux et nièces des familles Leduc et Lamy, la famille de feu Fernand Lalonde, ainsi que de nombreux amis.Une célébration aura lieu à une date ultérieure au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien E. à Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.