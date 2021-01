BOURASSA, Michel



À Repentigny, le 19 janvier 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Michel Bourassa.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Darcy, ses enfants Stéphane et Nathalie (Sylvain), ses petits-enfants Laurent (Pamela), Juliane, Alice (Marc-Antoine) et Émilie (Daniel), son frère Bernard (Ginette) et sa soeur Carole (Denis), ses nièces Myriam, Sophie et leurs conjoints ainsi qu'autres parents et amis.En raison du nombre limité à 25 personnes lors de rassemblement, la famille accueillera sous invitation ses proches au. Cependant, vous êtes invités à regarder la diffusion des funérailles le dimanche 14 février à 15h30 sur le site www.funeraweb.tv ou encore en copiant ce lien dans votre fureteur:Famille et amis sont invités à partager et transmettre leurs messages de sympathies au