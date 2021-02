NADON, Denise



Au CHSLD Laurendeau, le 21 janvier 2021, est décédée à l'âge de 90 ans, madame Denise Nadon, demeurant à Montréal, fille de feu Jeannette Paquette et de feu Onésime Nadon.Elle laisse dans le deuil ses fils Richard (Andrée) et Daniel (Monique); sa fille Ginette (Clément); ses petites-filles Isabelle (Yvan), Natalie, Édith (Jean-François) et Aryane; ses arrière-petits-fils Jérémie, Gabriel et Xavier; ses nièces Linda et Diane; son beau-frère Thomas Rickert "Tommy", ainsi que de nombreux amis(es).Afin de respecter ses dernières volontés, aucun rituel funéraire n'aura lieu.Un immense merci à tout le personnel du 3e étage du CHSLD Auclair pour les 4 ans de soins attentionnés ainsi qu'au personnel du CHSLD Laurendeau pour les soins de confort lors des derniers jours de sa vie.Merci pour vos témoignages de sympathie.Richard Gauthierrigotie@icloud.com