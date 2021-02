Dubuc, Julien



Professeur émérite de l'École polytechnique de Montréal, où il enseigna de 1947 à 1987 et dont il fut le directeur, de septembre 1966 à août 1970, Julien Dubuc est décédé le 24 janvier 2021 au CHSLD Les Patriotes à Saint-Eustache. Il avait 99 ans.Julien Dubuc détenait un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en génie mécanique, tous obtenus de l'École polytechnique de Montréal en 1947, 1950 et 1961. Il fit aussi des stages prolongés d'études de troisième cycle à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, en Suisse, et à la Faculté de Génie de l'Université de Berkeley, en Californie. Il fit aussi carrière en recherche durant près de trois décennies. Il est coauteur de plusieurs publications scientifiques et techniques.Durant son mandat à la direction de l'École Polytechnique de Montréal, le budget de l'établissement fut triplé et une réforme pédagogique majeure fut mise en place pour instaurer le régime de promotion par matières, ce qui permettait une formation plus approfondie dans des domaines mieux délimités.Julien Dubuc fut aussi le directeur des projets de création de l'École Polytechnique de Thiès, au Sénégal, de 1975 à 1984, et de l'Institut technique supérieur de l'Université du Burundi, à Bujumbura, de 1983 à 1987. Il a aussi réalisé plusieurs autres missions dans divers pays d'Afrique afin d'évaluer la faisabilité de projets d'implantation d'institutions d'enseignement supérieur en génie.Il fut durant toute sa vie adulte un horloger et un collectionneur passionné d'horloges et de montres.Veuf et père d'une fille aujourd'hui décédée, Julien Dubuc laisse dans le deuil ses aidantes et anges gardiennes Nicole Lamanque et Andrée Versailles, ainsi que sa filleule Chantal Limoges. Ses proches remercient les soignants extraordinaires qui lui procurèrent des soins et du réconfort jusque dans ses dernières heures.Les funérailles auront lieu au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal, à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation La Maison du père et ou le Chaînon.Il fut confié au :