OLIVIER, Robert



Le 25 janvier 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé Robert Olivier, époux de Florence Thériault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Bernard (Maja) et Martin, ses petits-enfants Simon et Valérie, sa soeur Louise, son frère Raymond (Huguette), son beau-frère Camil (Gisèle), ses belles-soeurs Monique, Madeleine (Victorin) et Gaétane, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles auront lieu en toute intimité.Direction funéraire:514-639-1511 wwwjjcardinal.ca