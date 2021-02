Dupras, Laurent



À Montréal, le 20 janvier 2021, à l'âge de 95 ans, après une vie bien remplie, est décédé M. Laurent Dupras, époux de feu Mme Pierrette Brunet.Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, membre du corps d'Aviation royale du Canada, il effectua 19 envolées au-dessus des territoires ennemis. À son retour de la guerre, il poursuit des études en comptabilité et en assurances et connait un grand succès au cours d'une carrière en assurances d'une trentaine d'années. Entre 1970 et 2000, il sera un entrepreneur dynamique dans les Laurentides à la direction de plusieurs entreprises (Mont Olympia, Station Touristique Mont Gabriel, Le Chantecler, Club de golf Lachute, etc.). Très pieux, il contribue à faire connaître la vie et les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en organisant des concours annuels parmi les fidèles des églises des basses Laurentides. Il fut aussi un excellent joueur de golf qui avait un redoutable " coup roulé ". Plus tard dans sa vie, il développe une passion des mots et un talent de conteur en rédigeant ses mémoires. Avec son incroyable énergie et un indomptable optimisme, il a mené ses projets professionnels et personnels avec passion sans oublier qu'il a été un ami, un conseiller, un père, un grand-père et un époux dévoué.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis Dupras (Diane Sicotte) et Anne-Marie Dupras (Robert Demers), ses petits-enfants Jessica Dupras, Laurent Dupras Boileau, Anne-Sophie Dupras Boileau et Catherine Dupras Boileau, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos marques de sympathie peuventse traduire par un don à laFondation du CHUM.