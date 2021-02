BOLDUC, Gisèle née Leboeuf



15 octobre 1924 - 16 janvier 2021À Montréal, le 16 janvier 2021, à l'âge de 96 ans est décédée Mme Gisèle Leboeuf, veuve de M. Fernand Bolduc.Elle laisse dans le deuil ses fils Claude, Denis (Johanne), Michel (Louise), Daniel (Aline) et Pierre (Lucy), ses petits-enfants Marie-Hélène (Piotr), Amélie (Steve), Maude (Jérôme), Philippe (Valérie), Samuel, Edith et ses six arrière-petits-enfants, ses soeurs Patricia, Colombe, Janine, Lise et ses frères Marcel, feu Charles, feu Rosaire, ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces.En raison du nombre limité de 25 personnes pour les funérailles, la famille se réunira en privé.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Institut de Cardiologie de Montréal.https://www.icm-mhi.org/frCeux et celles qui le désirent pourront assister à la cérémonie, en direct sur l'internet, le samedi 6 février à 16h en copiant le lien suivant dans un fureteur internetNous vous invitons à signer le livre d'or.DES TREMBLESwww.cfdt.ca