LAGACÉ, Yvon



À Châteauguay, le 11 janvier 2021, à l'âge de 77 ans est décédé M. Yvon Lagacé.Il laisse dans le deuil son fils Daniel (Annie Grégoire), sa fille Ginette, et son ex-conjointe Claudette Casaubon, ses cinq petits-enfants Mylène, Jessica, Mélissa, Yan et Sabrina, son frère Roger, ses soeurs Denise, Mireille, Monique et Jacqueline, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ainsi que d'autres parents et amis.