CHARTIER, Marie-Marthe



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès Marie-Marthe Chartier, le 26 décembre 2020, à l'âge de 85 ans, fille de feu Achille Chartier et feu Edith LeBel de Rivière-du-Loup.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Pauline, Odette, Gabrielle et Gisèle, ses frères Léopold et feu André, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Ses cendres seront inhumées à Rivière-du-Loup cet été.