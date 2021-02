LONGPRÉ, Marie-Rose



De Repentigny (Le Gardeur), le samedi 23 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Marie-Rose Longpré, épouse de feu M. Robert Lamoureux.Elle laisse dans le deuil ses filles, Denise (Russell), Francine, Sylvie, Lyne, son fils et sa conjointe Fatima, ses petits-enfants Samuel (Livia), Pascal (Shirley), ses arrière-petits-enfants Laeticia, Alexis et Juliette, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.www.salonsfunerairesguay.com