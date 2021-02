FORTIER, Jacqueline

(née Lalonde)



Le 15 janvier 2021 à 18h45, est décédée à Boisbriand à l'âge de 97 ans, Madame Jacqueline Lalonde, épouse de feu André Fortier.Elle laisse dans le deuil sa fille Monique Fortier et son mari Jacques Côté, son fils Gilles Fortier, ses petits-enfants Camille, Catherine, Alexandre, François, Julien et ses arrière-petits-enfants Emma et Zoey ainsi que ses nombreux parents et amis.Les funérailles et l'inhumation auront lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier sincèrement La Maison d'Hélène et Louise de Boisbriand pour leur humanité et les bons soins prodigués.