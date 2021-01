Accrocher ses gants la tête en paix

Pour un boxeur, tirer sa révérence n’est jamais une étape facile même si sa décision a été bien mûrie grâce à des discussions avec son entraîneur et son promoteur.

C’est un processus qui peut nécessiter quelques années. Dans les derniers milles de son parcours, il doit bien évaluer les risques physiques et financiers lorsqu’il monte dans le ring.

« C’est un calcul entre ce qu’il est encore possible d’aller chercher du côté monétaire et les offres que nous avons sur la table, souligne l’entraîneur Marc Ramsay. En regardant ta position dans les classements mondiaux, tu te poses la question suivante : est-ce qu’il y a des combats qui en valent la peine ? »

Il prend l’exemple de son ancien protégé Antonin Décarie, qui a disputé son dernier combat en 2014.

« On voyait un petit ralentissement au gymnase, mais il n’y avait pas de signes majeurs.

« Après son duel contre Luis Carlos Abregu, il n’a pas eu d’offre pour un combat où il aurait pu être payé 200 000 $ ou 300 000 $. Il n’y avait rien de concret, sauf des combats à 20 000 $ ou 25 000 $. On l’a sorti au bon moment. »

Les promoteurs peuvent aussi avoir leur mot à dire dans le dossier.

« Je ne regarde pas la situation d’un boxeur en fonction des victoires et des défaites, mais sur la qualité de ses performances et de ses camps », fait valoir Yvon Michel.

« S’il n’a plus les habiletés requises et qu’il rêve pareil de devenir champion du monde, on va s’asseoir avec lui et lui dire qu’il ne faut pas mettre la barre trop haut.

« Par contre, si je vois que la capacité d’encaisser du gars est en train de disparaître, c’est inacceptable. À ce moment-là, tu mets un gros bémol. »

Question d’éducation

Ramsay croit qu’il faut éduquer chaque boxeur sur la façon de terminer sa carrière.

« Peu importe le boxeur, il faut avoir des discussions longtemps à l’avance, ajoute-t-il. Je leur montre des exemples de boxeurs qui ont bien placé leurs pions comme Andre Ward. Il a mis son argent de côté et il a fini sa carrière en santé.

« Et de l’autre côté, tu leur montres des exemples moins beaux. Un boxeur qui pensait que sa carrière allait être éternelle, qui n’a pas une cenne et qui est magané. Ils se font une opinion.

« Par la suite, si tu les confrontes, ils ne pensent pas que tu viens d’arrêter leur film de Walt Disney. »

Le promoteur Camille Estephan est dans la même ligne de pensée, mais sur le plan financier.

« Il ne faut pas penser à mettre des sous de côté à deux ou trois combats de la fin de la carrière d’un boxeur. Il faut le faire dès le début.

« Au sein de notre compagnie, on tente de leur inculquer de bonnes habitudes financières dès le départ. Notre vision est différente des autres. Lorsqu’un boxeur fait sa première grosse bourse, il doit acheter une maison ou une chose qui peut garder de la valeur. »

Prendre ses responsabilités

Estephan et Michel soutiennent que les boxeurs doivent savoir gérer leur argent.

« Dans les premières années de GYM, on a tenté de contrôler l’argent des boxeurs afin qu’ils puissent avoir un coussin pour leur après-carrière, mentionne Michel. Ça a toujours fait des chicanes.

« Les boxeurs finissaient toujours par dire que c’était leur argent et qu’ils

voulaient avoir le contrôle dessus. »

Estephan abonde dans le même sens. Ce sont ses boxeurs qui ont le plein contrôle sur leur argent. L’homme d’affaires a aussi trouvé une façon de les aider à se mettre de l’argent de côté.

Il conseille à ses boxeurs de se trouver des commanditaires qui peuvent leur fournir des revenus mensuels. Du même coup, ils peuvent placer la totalité de leurs bourses de côté.

« Les commanditaires sérieux peuvent leur donner un roulement mensuel et non pas seulement un montant pour un combat. Nos boxeurs doivent apprendre les petites choses qui font la différence.

« La boxe, c’est une business, et il faut savoir la gérer. »

Aujourd’hui

JEAN-FRANÇOIS BERGERON

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Fiche : 27-2, 19 K.-O.

27-2, 19 K.-O. Fin de carrière : 2008

2008 Âge : 47 ans

47 ans Occupation : pompier

BENOIT GAUDET

Photo courtoisie

Fiche : 24-3, 10 K.-O.

24-3, 10 K.-O. Fin de carrière : 2004

2004 Âge : 41 ans

41 ans Occupation : charpentier-menuisier

FATHI MISSAOUI

Photo courtoisie

Fiche : 12-0, 7 K.-O.

12-0, 7 K.-O. Fin de carrière : 2001

2001 Âge : 46 ans

46 ans Occupation : entraîneur de boxe

ANTONIN DÉCARIE

Photo d'archives, Chantal Poirier

Fiche : 31-2, 10 K.-O.

31-2, 10 K.-O. Fin de carrière : 2010

2010 Âge : 38 ans

38 ans Occupation : président d’InterBox et propriétaire d’un gymnase

BAHA LAHAM

Photo courtoisie

Fiche : 12-2-2, 5 K.-O.

12-2-2, 5 K.-O. Fin de carrière : 2014

2014 Âge : 39 ans

39 ans Occupation : gestionnaire de patrimoine

ADRIAN DIACONU | Champion du monde intérimaire WBC des mi-lourds

Photo courtoisie

Fiche : 27-3, 15 K.-O.

27-3, 15 K.-O. Fin de carrière : 2011

2011 Âge : 42 ans

42 ans Occupation : gardien de sécurité et étudiant pour devenir électricien

DAVID CADIEUX

Photo d'archives

Fiche : 17-3, 12 K.-O.

17-3, 12 K.-O. Fin de carrière : 2007

2007 Âge : 46 ans

46 ans Occupation : responsable sports et culture de la ville de Shawinigan

LUCIAN BUTE | Champion du monde IBF des super-moyens (2007-2012)

Photo d'archives, Ben Pelosse

Fiche : 32-5, 25 K.-O.

32-5, 25 K.-O. Fin de carrière : 2017

2017 Âge : 40 ans

40 ans Occupation : gestionnaire d’immeubles

ÉRIC LUCAS | Champion du monde WBC des super-moyens (2001 à 2003)

Photo courtoisie

Fiche : 39-8-3, 15 K.-O.

39-8-3, 15 K.-O. Fin de carrière : 2010

2010 Âge : 49 ans

49 ans Occupation : retraité

SÉBASTIEN DEMERS

Photo d'archives, Agence QMI

Fiche : 31-6, 11 K.-O.

31-6, 11 K.-O. Fin de carrière : 2013

2013 Âge : 41 ans

41 ans Occupation : manœuvre spécialisé dans une compagnie d’aqueduc

ROBERT CLÉROUX

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Fiche : 47-6-1, 37 K.-O.)

47-6-1, 37 K.-O.) Fin de carrière : 1969

1969 Âge : 82 ans

82 ans Occupation : retraité

SÉBASTIEN GAUTHIER

Photo d'archives, Martin Chevalier

Fiche : 22-5-1, 14 K.-O.

22-5-1, 14 K.-O. Fin de carrière : 2014

2014 Âge : 38 ans

38 ans Occupation : analyste à la télévision et travaille au sein de son entreprise familiale

MICHAEL GADBOIS

Photo courtoisie

Fiche : 16-1-3, 4 K.-O.

16-1-3, 4 K.-O. Fin de carrière : 2017

2017 Âge : 34 ans

34 ans Occupation : enseignant au primaire

STÉPHANE « BRUTUS » TESSIER

Photo courtoisie