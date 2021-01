Activités culturelles: quoi voir ce weekend

Exercices de style

Présenté devant public durant cinq soirées en septembre dernier, le Trident ramène, en télé-théâtre, la comédie Exercices de style de Raymond Queneau.

La pièce met en vedette Jonathan Gagnon qu’on a vu dans les récentes publicités de lait et le musicien Steve Hamel.

Les deux artistes excellent dans cet objet théâtral où une même situation se répète dans une variété de styles et avec beaucoup d’originalité. Une histoire qui se répète durant 65 minutes et où on ne se lasse jamais. C’est dynamique, brillant et très divertissant.

► Où : Site internet du Trident

► Coût : 15 $

—Yves Leclerc

Cap sur les années 60 avec Jukebox

Vous êtes nostalgiques des belles années du disco, du yéyé et des boîtes à gogo ? Le documentaire Jukebox vous propose un voyage dans le temps où Michèle Richard, Renée Martel, les Sultans et Les Milady’s dominaient les palmarès grâce à un homme : Denis Pantis. L’occasion parfaite pour transformer nos salons en discothèques, en attendant la réouverture des bars.

► Où : Vidéo sur demande

► Coût : 6,99 $

— Bruno Lapointe

Palm Springs

Si vous avez aimé Le Jour de la marmotte, cette comédie délurée qui vient de débarquer sur Amazon Prime Video devrait vous plaire. Palm Springs met en vedette le très drôle Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) dans la peau d’un jeune homme qui est coincé depuis très longtemps dans une boucle temporelle qui l’oblige à revivre constamment la même journée, celle du mariage d’une amie de sa conjointe. Le résultat ? Une comédie romantique hilarante et franchement originale.

► Où : Amazon Prime Video

► Coût : Gratuit pour les abonnés

— Maxime Demers