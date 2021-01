Allô Josée!

C’était une de mes blondes dans les années 1970. Elle s’appelait Josée (elle doit probablement encore s’appeler comme ça) et je pense souvent à elle depuis quelques mois. Ne t’inquiète pas, Manon, ce n’est pas une vieille et inusable mélancolie. Josée et moi n’étions pas faits l’un pour l’autre. Elle était intello et j’étais autre chose d’incompatible.

Non, 50 ans plus tard, je pense à Josée en soirée lorsque je regarde les bulletins de nouvelles à la télé parce que cette douce et sensible flamme était incapable de voir une seringue et encore moins quelqu’un recevoir une piqûre. Or, depuis trois mois, je vous mets au défi de trouver sur cette planète un bulletin de nouvelles où on ne voit pas une épaule qui se fait piquer. Impossible. Je me dis que Josée doit toujours être dans les pommes.

Dès qu’on aborde le dossier des vaccins, et il en est toujours question, les mêmes images reviennent. Le pouce et l’index de l’infirmière pincent le gras de la peau du haut du bras, l’aiguille approche et, zligne, on pique. C’est précisément là que j’imagine Josée tomber de tout son court (elle était petite).

Je ne sais pas ce que Josée est devenue, comment elle gagne son pain. Bibliothécaire, prof de philo, architecte ou secrétaire, mais elle ne travaille sûrement pas dans un hôpital, une clinique ou dans les Laboratoires Biron. Je ne la vois même pas couturière.

Au milieu de l’adolescence, elle m’avait accompagné pour une prise de sang à l’hôpital Maisonneuve. L’édifice était moderne, imaginez si ça fait longtemps. Alors, lorsque l’infirmière m’a piqué dans le bras, Josée a immédiatement perdu connaissance. Je pensais qu’elle déconnait. Tout le monde s’est rué sur elle, plus personne ne s’occupait de moi. C’est peut-être un peu à cause de ça que, peu de temps après, nos chemins se sont séparés. J’ai été jaloux.

Pas grave, Josée, je pense encore à toi. Tous les soirs vers 22 h 05.

ET PATATI...

Au sud de l’Angleterre et au nord de la France, on interdit aux gens de se tousser dans le coude. On craint que le virus ne traverse la Manche.

Scoop. Le confinement serait prolongé de 5 kilos.

J’ai fait disparaître tous les mauvais gras dans mon frigo. C’était délicieux.

Il me tapait sur les nerfs, je voulais l’envoyer promener, mais... il était 19 h 59.

Pour Christian Proulx, 2020 fut l’an kilosé.

Slogan dans un CHSLD : « Ça va bain aller... »

L’inventeur de la sonnette n’était pas propriétaire d’un chihuahua.

Janvier, le seul mois qui dure trois ans.

