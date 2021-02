AHIER, Albert



Le 27 janvier 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Albert Ahier, époux de Mme Rachèle Boudreault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Randy (Julie), ses petits-fils Colin et Thomas, son frère Edmond, sa soeur Doris (Roger), ses beaux-frères et belles-soeurs Luce, Georgette, Vital, Réal (Éliane) et Jean-Marc, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, un rassemblement aura lieu à une date ultérieure.En sa mémoire, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.