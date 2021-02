BOSSÉ née CÔTÉ, Céline



De Boisbriand, le 15 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Céline Côté, épouse de M. Adolphe Bossé.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Marie-Gina), Line et Diane (Carol), ses petites-filles Laurie-Anne, Myriam, Valérie (Marc-André) et Marie-Pier (Kim), ses arrière-petites-filles Mégane et Jade, son frère Alphonse (feu Lina), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage.L'inhumation aura lieu au Cimetière Sainte-Thérèse d'Avila à une date ultérieure.La cérémonie sera en webdiffusion ce dimanche 7 février à 16h via le lien dans l'avis de décès sur le site:www.salonsfunerairesguay.com