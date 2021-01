Benoit Pinette: carboniser des histoires anciennes

L’auteur-compositeur-interprète Benoit Pinette – Tire le Coyote – a puisé dans ses souvenirs d’enfance, dans un terroir familial tourmenté et dans sa propre expérience de père pour écrire son premier recueil de poésie, La mémoire est une corde de bois d’allumage. Bouleversants, très authentiques, les courts textes parlent d’enfance, de blessures, de bonté, de résilience et d’espoir.

En douceur, Benoit Pinette a plongé dans son enfance, qui est un pays en soi, pour mieux comprendre les erreurs du passé et montrer qu’il veut faire mieux. Comme le feu prend lorsqu’on lance une allumette dans le foin sec et dans le « petit bois », il enflamme et carbonise les mémoires anciennes, douloureuses. Il met fin à quelque chose pour s’ouvrir sur l’avenir, se laisser porter par l’amour.

Photo courtoisie

Il s’agit de son premier livre. « J’ai toujours écrit des poèmes et souvent, mes chansons débutent par un poème – une image forte que j’ai. J’aime les courtes formes de texte et j’essaie de puncher le plus possible, révèle-t-il en entrevue. C’est la première fois que j’écris réellement sans penser à une musique qui va accompagner le texte. »

Au retour d’une tournée de deux ans et demi pour son album Désherbage, à l’automne 2019, Benoit Pinette avait envie de faire autre chose. « Je suis arrivé dans ce projet avec une certaine naïveté. J’ai des textes de chansons assez imagés. Je me disais que je devrais être pas pire... mais la liberté qu’on a en poésie est vertigineuse. »

Les enfants

Tout est parti d’un plongeon dans l’enfance pour ce papa de deux enfants de 8 et 10 ans. « Mon père est encore vivant et c’est la première personne qui a lu le recueil. Je me suis mis une grande pression, quand mes enfants sont nés, pour ne pas répéter les mêmes erreurs », dit-il, précisant qu’il en avait parlé avec lui.

L’artiste de 40 ans s’est posé des questions sur cette capacité à briser une chaîne familiale ou génétique qui ne lui plaisait pas.

« Quand on devient parent, ça nous pousse aux extrêmes émotifs : la fatigue, l’impatience, des fois, mais aussi les grandes joies et l’amour inconditionnel. C’est là que j’ai pu évaluer mon rapport à ma propre famille et ma propre éducation. C’est en étant les deux pieds dans l’enfance de mes propres enfants que j’ai pu replonger dans la mienne. »

Un concentré d’émotions

Ces émotions, ces questionnements très personnels apparaissent par petites touches dans le recueil, mais il ne s’agit absolument pas d’une autobiographie. Ce sont des allusions, des visions poétiques, des flashs faisant penser aux haïkus japonais. Un concentré d’images, d’émotions, de ressentis. « J’ai cette volonté de briser la chaîne et transmettre quelque chose de beau. »

Il rend hommage à son père qui est « le plus grand exemple de courage et de résilience ». « Il a fait un travail énorme, plus tard dans sa vie, sur lui-même. Il va avoir 75 ans et il est vraiment présent pour ses enfants et ses petits-enfants. Mon père a été la source de questionnement pour moi, et c’est devenu en même temps une source de réconfort aussi. C’est comme si j’avais eu deux pères dans la même vie. »

Par ailleurs, l’année 2021 s’annonce occupée. « Je viens de réaliser l’album d’un groupe à Québec. Je suis dans la composition de la musique d’un documentaire qui va sortir en mars ou avril. À travers ça, je compose un prochain album pour Tire le Coyote. La pandémie a fait en sorte que j’ai moins le sentiment d’urgence pour un album : quand je vais le sortir, j’ai envie de pouvoir faire des shows. »

EXTRAIT

« La résilience est un avis de renouvellement pour le lendemain quand se perd en chemin une époque »

Benoit Pinette fait carrière sous le pseudonyme de Tire le Coyote.

Il est auteur-compositeur-interprète et œuvre dans la chanson depuis 2009.

Il a lancé 4 albums, dont Désherbage en 2017.

En librairie le 4 février.