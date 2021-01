Marc Fournier dans District 31: celui qu’on aime détester

« On vous déteste, mais vous faites bien votre job ! » Marc Fournier a souvent entendu cette phrase au supermarché depuis qu’il incarne Yves Jacob dans District 31. Abhorré des téléspectateurs au cours des premières saisons du drame policier, son personnage d’enquêteur aux affaires internes a réussi à renverser la tendance au fil des années. Si bien qu’aujourd’hui, on perçoit Jacob comme un allié, et non plus comme une face à claque prête à tout pour coincer ses collègues. « Avant, il arrivait comme un bulldozer, commente l’acteur. Maintenant, il pense aux humains derrière les enquêtes. »

Au départ, Marc Fournier devait jouer dans deux épisodes de District 31. Sa première apparition remonte au 1er novembre 2016. Les affaires internes avaient été saisies du dossier de Stéphane Pouliot (Sébastien Delorme), qui avait utilisé son statut d’enquêteur pour fabriquer un faux mandat pour espionner sa blonde. L’auteur Luc Dionne a tellement aimé leurs scènes de confrontation qu’il s’est empressé d’en écrire d’autres.

Cinq ans plus tard, Jacob n’a jamais été aussi présent.

« Ça reste un loup solitaire, commente Marc Fournier en entrevue. C’est un gars qui prend son travail au sérieux. Son passé d’alcoolique l’a forcé à mettre sa carrière d’enquêteur aux stupéfiants sur pause. Depuis son erreur, il traîne un petit sentiment d’infériorité. Il veut toujours se prouver. C’est un mal-aimé, un incompris. »

Une taupe

Récemment, Marc Fournier a cru que ses jours au générique du feuilleton le plus populaire du Québec étaient terminés. C’était l’automne dernier, en recevant les textes de l’épisode du 17 décembre.

« La première scène, c’était celle où j’annonçais ma retraite, où Jacob faisait ses adieux. En lisant ça, j’étais comme : “Ouin... c’est un peu poche comme fin... Moi aussi, je veux un accident de moto !” Mais d’un autre côté, j’étais comme : “OK. Ça aura été une belle ride de quatre ans...” C’est après, en continuant à lire, que j’ai réalisé qu’on m’envoyait au Service des enquêtes indépendantes. »

Depuis ce revirement de situation, les 1 800 000 téléspectateurs qui suivent religieusement District 31 ont appris que Jacob n’est ni plus ni moins qu’une taupe embauchée par Carl St-Denis (Hugo Dubé) pour surveiller Mélissa Corbeil (Brigitte Paquette) et éventuellement coincer Louis Bourgouin (Stéphane Demers).

« District 31, c’est jouissif d’une drôle de façon, indique Marc Fournier. Habituellement, quand on tourne un projet, on sait exactement où s’en va notre personnage. On connaît sa courbe dramatique. Dans District, c’est impossible parce qu’on découvre les intrigues de semaine en semaine. Les gens pensent qu’on sait tout, mais on n’en sait pas plus qu’eux. »

Rebondissements

Comme District 31, le parcours de Marc Fournier est riche en rebondissements. En l’écoutant parler, on découvre qu’il a entamé une carrière artistique au milieu des années 1990, alors qu’il s’apprêtait à devenir avocat. Détenteur d’un bac en droit de l’Université de Montréal, le Trifluvien d’origine a tout lâché la veille d’un examen de droit fiscal au Barreau lorsque son groupe, Féroce FETA, a remporté L’empire des futures stars, un important concours de musique.

« On a fêté notre victoire pas mal fort, se rappelle le guitariste. Le lendemain, l’examen a pris le bord. Et je ne l’ai jamais repris. »

C’est au tournant des années 2000, en faisant une pièce de théâtre en Mauricie, que Marc Fournier a amorcé un second virage. « J’ai demandé à ma blonde : “J’ai fait 1001 métiers, mais celui qui m’a toujours tenté, c’est celui de comédien. Me laisses-tu une couple d’années pour essayer ?” Elle m’a dit oui et j’ai foncé. »

Du spaghetti dans Virginie

À coup de petits rôles (comme « manger du spaghetti en silence en arrière dans Virginie ») et d’ateliers de formation, Marc Fournier a lentement mais sûrement gravi les échelons du métier d’acteur. Outre District 31, il s’est retrouvé dans Unité 9, Trauma, Yamaska et Toute la vérité.

« Je n’ai pas connu de grosse explosion en début de carrière, résume le père de famille. J’ai bâti mon parcours en travaillant fort. Et aujourd’hui, je suis content de tout ce qui m’arrive. »

Espoir pour 2021

Cette année, en plus des tournages de District 31, Marc Fournier continuera de développer une série documentaire sur laquelle il évite de s’épancher. Il espère également que certains projets reportés en 2020 en raison du coronavirus pourront enfin aboutir.

« La pandémie, je trouve ça difficile et triste pour les arts vivants. J’ai toujours un petit malaise de savoir que moi, je peux continuer à exercer mon métier, mais que d’autres, non. »

« La communion d’aller voir un show de musique, une pièce de théâtre, un film au cinéma... Ce moment où plusieurs personnes vivent la même chose en même temps, c’est précieux. J’espère qu’on va trouver une façon de revivre ça. »

► ICI Télé présente District 31 du lundi au jeudi à 19 h.