Comparaison boiteuse sur la vaccination

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : notre Bureau d’enquête, basé à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialise dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, nos journalistes et recherchistes vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L’ÉNONCÉ

La ministre des Finances Chrystia Freeland a été questionnée mardi en Chambre sur les délais de livraison des vaccins contre le coronavirus. « Le Canada a déjà vacciné plus de personnes par habitant que nos pairs du G20, l’Allemagne, le Japon et la France, et que nos partenaires du Five Eyes, l’Australie et la Nouvelle-Zélande », a-t-elle soutenu.

LES FAITS

Mme Freeland a en partie raison. Il est vrai que le Canada a vacciné un peu plus de personnes par rapport à la taille de sa population que ses alliés européens. En date du mardi 26 janvier, 1,68 % de la population en France et 2,03 % de la population de l’Allemagne avait reçu au moins une dose du vaccin selon Our World in Data. Les plus récentes données du Canada, en date du 23 janvier, grimpent à 2,29 %.

Toutefois, Mme Freeland se compare aussi avec des pays qui n’ont même pas encore commencé leur campagne de vaccination, ce qui forcément fait paraître le Canada en meilleure posture. La vaccination devrait commencer en février au Japon et en Australie, et aucun vaccin n’a encore été approuvé en Nouvelle-Zélande.

Le nombre de nouveaux cas dans ces deux derniers pays est par ailleurs très faible. L’Australie a par exemple déclaré mardi quatre cas et la Nouvelle-Zélande deux cas, contre plus de 4000 au Canada. Aussi, d’autres pays du G20 comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont vacciné une plus grande part de leur population que le Canada.

– Sarah Daoust Braun et Philippe Langlois

Le chiffre de la semaine: 7198

Il s’agit du nombre de victimes canadiennes de fraudes liées à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) en 2020, selon le Centre antifraude du Canada. L’organisme qui recueille l’information sur la fraude et le vol d’identité au pays dénombre 2365 victimes québécoises et 2295 de l’Ontario. Au 4 octobre 2020, 8,9 millions de Canadiens ont demandé l’aide de la PCU pour des versements totaux de 81,6 milliards de dollars.

– Philippe Langlois