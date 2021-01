De jeunes joueurs d’influence

On peut soulever plusieurs éléments pour expliquer le début de saison fructueux du Canadien. Évidemment, le flair de Marc Bergevin retient surtout l’attention.

Faites le bilan des performances signées par les nouveaux venus de l’équipe.

Tyler Toffoli a six buts et patrouille le flanc gauche avec Jesperi Kotkaniemi et Corey Perry.

Perry, justement, s’avère une belle trouvaille. Il a disputé deux matchs, mais déjà il a exercé un impact en marquant à Vancouver et en préparant le but de Brendan Gallagher, jeudi contre les Flames.

Josh Anderson a quatre buts, il s’est rapidement familiarisé avec le style de Nick Suzuki et de Jonathan Drouin.

Joel Edmundson étonne. Il joue avec assurance. Son partenaire, Jeff Petry, peut s’aventurer de plus en plus en attaque, sachant très bien que son partenaire protège la zone défensive.

Jake Allen a deux départs, deux victoires. Que peut-on demander de plus à un gardien dont la responsabilité est de récolter des points pendant que Carey Price est au repos.

Les changements apportés ont non seulement permis aux décideurs de l’organisation de colmater les brèches, mais également d’améliorer l’organigramme de la formation. Bref, le CH, peut maintenant jouer dans la cour des grands.

Plein la vue

Les nouveaux venus ont changé la personnalité de l’équipe, et il ne fait aucun doute que leur expérience et leur caractère accélèrent l’éclosion de trois jeunes joueurs sur qui repose l’avenir de l’équipe.

Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi et Alexander Romanov amènent déjà des éléments indispensables à cette formation : la fougue d’une jeunesse capable de relever les défis et surtout de prendre ses responsabilités avec une belle assurance.

On peut entreprendre un programme de rajeunissement, on peut donner une autre image à une formation qui, pendant trop longtemps, a emprunté la mauvaise avenue, il n’en demeure pas moins que l’objectif demeurera inatteignable sans un environnement propice au développement des jeunes patineurs dans un monde où la compétition est plus intense que jamais.

Expérience enrichissante

Les trois jeunes joueurs ont été impressionnants depuis le début de la saison. Kotkaniemi et Suzuki profitent d’une expérience enrichissante, celle acquise pendant les séries éliminatoires, pour s’imposer comme des joueurs d’influence.

On dira qu’ils bénéficient de l’expérience des nouveaux venus, mais ne devrait-on pas reconnaître aussi qu’ils ont largement contribué aux succès de l’équipe jusqu’à maintenant ?

Le jeu de Suzuki en lobant la rondelle pour permettre à Toffoli de s’évader confirme à quel point le jeune homme possède les ressources pour se démarquer. Le travail de Kotkaniemi et son implication de plus en plus remarquée dans son propre territoire ont gagné la confiance de l’entraîneur... et de ses compagnons de jeu.

On ne doute plus, on sait que les deux jeunes hommes peuvent évoluer contre les meilleurs de l’équipe adverse.

Au sujet de Romanov, il a rapidement convaincu les entraîneurs qu’il avait l’étoffe pour jouer au même niveau que les professionnels de la Ligue nationale.

Les options de l’entraîneur

À cet égard, on pourrait ajouter le nom de Jake Evans, sorti du programme de l’Université de Harvard, qu’on peut utiliser dans les moments stratégiques, notamment en infériorité numérique.

C’est Claude Julien qui possède maintenant plusieurs options. Et il en profite pleinement.

Il utilise tout son personnel parce que chacun contribue à sa façon. Exemple, l’écart entre l’attaquant le plus utilisé et celui qui a passé le moins de temps sur la surface de jeu, lors du match de jeudi, a été de 5 min 53 s. C’est peu considérant que les patineurs du trio d’Evans n’évoluent pas en supériorité numérique. Suzuki a joué 17 min 55 s et Artturi Lehkonen, 12 min 2 s.

Certes, il est facile de s’emballer devant l’effort que déploie cette formation depuis le lever du rideau et devant une fiche de 12 points sur une possibilité de 14. Sauf que les joueurs de cette équipe compétitionnent.

Il n’y a pas de place pour les demi-mesures.

De quoi s’inquiéter

Alex Pietrangelo est le plus récent à se retrouver sur la liste des joueurs atteints de la COVID-10. Jeudi soir, la Ligue nationale a été dans l’obligation d’annuler un autre match, celui entre les Golden Knights de Vegas et les Blues de St. Louis.

On a raison de s’inquiéter dans les bureaux de la ligue. Plus on remettra des matchs, plus la situation deviendra inquiétante. Comment devra-t-on composer avec le calendrier des matchs avant la fin de la saison ? Va-t-on s’en remettre au taux d’efficacité pour déterminer le classement des équipes si certaines ne peuvent pas compléter le calendrier de 56 matchs ?

Une décision qui n’est sûrement pas à envisager.

Quarantaine obligatoire

Et la ligue devra trouver une solution pour permettre aux directeurs généraux de faire leur boulot adéquatement. Les Jets de Winnipeg ont acquis Pierre-Luc Dubois. Ils savaient qu’ils avaient à respecter le règlement du Manitoba, c’est-à-dire que le joueur de centre devra patienter pendant 14 jours. Les Jets ainsi que six autres équipes canadiennes ont présenté une demande au gouvernement fédéral pour amenuiser les conditions sanitaires quand il y a un transfert d’effectif impliquant une équipe du Canada et une formation des États-Unis.

On attend toujours une réponse.

Il y a la date limite du 12 avril pour conclure des transactions. Encore là, on ignore si les gouvernements se montreront plus tolérants. Imaginez si le Canadien avait l’opportunité d’ajouter un joueur de premier plan à sa formation, mais que Marc Bergevin ne pourra permettre à son nouveau joueur de sauter sur la patinoire avant 14 jours. Avec peut-être 10 matchs encore à disputer, le joueur acquis devrait en rater sept, peut-être huit.

Bergevin a de grandes ambitions et la date limite des transactions fournit parfois à un directeur général l’occasion de tenter un coup fumant pour atteindre le podium, ou tout au moins espérer jouer plusieurs matchs pendant les séries éliminatoires.