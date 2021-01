Voyageurs québécois: des réponses à vos questions

Les mesures annoncées par le premier ministre Justin Trudeau vendredi changent les plans des voyageurs québécois. Voyageurs d’affaires, touristes ou snowbirds, vous êtes nombreux à nous avoir fait part de vos interrogations. Voici des réponses à vos questions.

Mon conjoint est ingénieur et doit partir aux États-Unis dans les prochaines semaines pour le travail. Devra-t-il se placer en quarantaine à l’hôtel à son retour, lui qui voyage par avion ?

Oui. Le gouvernement vise aussi les voyages d’affaires par ces nouvelles mesures. Quelques très rares exceptions permettent la levée de la quarantaine, comme ceux qui fournissent des services essentiels ou ceux qui doivent recevoir des soins médicaux rapidement.

Est-ce que je pourrai obtenir un remboursement de la part d’Air Transat si mon voyage prévu en février est annulé ?

Oui. Et si vous êtes présentement en voyage et que votre retour est prévu dans les prochaines semaines, vous devriez contacter votre transporteur aérien, car Air Canada, Air Transat, Sunwing et WestJet ne desserviront plus de nombreuses destinations soleil à partir de dimanche. Des vols de rapatriement seront organisés au cours des prochains jours. Les quatre transporteurs ont déjà annoncé sur leur site web des options d’annulation, de modification et de remboursement pour ceux qui avaient des voyages prévus.

Les snowbirds qui reviennent par avion devront-ils se placer en quarantaine obligatoire à l’hôtel ?

S’ils reviennent d’ici trois mois, oui, et ce, même s’ils ont reçu le vaccin en Floride, car le gouvernement ne donne pas de passe-droit aux personnes vaccinées pour l’instant. Les snowbirds ne devraient cependant pas craindre que leur vol soit annulé, car la Floride ne figure pas sur la liste des destinations soleil qui ne seront plus desservies dans les prochains mois.

► Le gouvernement du Canada a créé une adresse courriel pour répondre aux questions des voyageurs sur le décret d’urgence. Les internautes devront toutefois porter une attention particulière aux fautes de frappe, car cette adresse compte pas moins de 56 caractères ! La voici : phac.emergencyorder-decretdurgencecovid19.aspc@canada.ca