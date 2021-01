Deux loyaux compagnons pour affronter le cancer

En plein milieu de traitements de chimiothérapie pour combattre un cancer, isolée à la maison de peur de contracter la COVID-19, une jeune femme de 23 ans peut compter sur la présence de ses chiens pour l’aider à surmonter cette dure épreuve.

Le confinement prend une tout autre ampleur pour Stacy Désilet de Sainte-Adèle, dans les Laurentides, qui doit combattre un cancer, seule, sans le soutien de sa famille en raison des traitements de chimiothérapie qui affaiblissent son système immunitaire.

Dès les premiers traitements à la mi-novembre, les effets secondaires ont été foudroyants. « Au début, ça me prenait une semaine pour m’en remettre. Être malade comme ça, toute seule, sans aide, alors que je ne pouvais même pas quitter la salle de bain, c’est difficile », raconte-t-elle, alors que son conjoint est un travailleur essentiel.

Pour ajouter à l’épreuve, Stacy a aussi dû faire le deuil de sa grand-mère, décédée le 21 novembre dernier.

Affronter la tempête

Heureusement, ses chiens Sally et Monsieur l’ont aidée à affronter la tempête. « Ils étaient pas mal les seuls contacts que j’avais et qui pouvaient me redonner de l’amour », confie-t-elle.

Malheureusement, après quatre traitements, le lymphome situé dans sa hanche droite n’a pas rétréci. Elle devra donc vraisemblablement recommencer une nouvelle série de six traitements de chimiothérapie.

Pour Stacy, cette mauvaise nouvelle signifie aussi qu’elle ne pourra voir sa famille pour une durée d’au moins six mois. « C’est lourd », indique la jeune femme. Une fois de plus, dit-elle, ses chiens seront les seuls à l’accompagner. « Ils sont importants pour ma santé mentale et le seront toujours ».