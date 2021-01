Dix-huit fois Tkachuk!

Il reste encore dix-huit matchs sur quarante-neuf où les fans du Canadien vont être fébriles toute la journée en pensant à comment ils vont haïr un des Hunter des temps modernes le soir venu. Soit les frangins Tkachuk. Matthew avec les Flames et Brady chez les Sénateurs.

Jeudi, Montréal voguait allègrement vers une victoire facile et prévisible. Bien reposés, ayant tenu deux entraînements complets, affamés, systématiques et talentueux, les « Glorieux » démontraient de l’engagement en dépit de la présence du second gardien David Rittich devant le filet des Flames.

Puis Tkachuk, Matthew celui-là s’est mis à déranger tout le monde. Il a frappé « limite » Alex Romanov, il s’est fait aller la trappe, il a jeté les gants et s’est fait moucher par Ben Chiarot. N’empêche, il a contribué à un certain éveil des siens, préparant du même coup la table pour le match retour entre les deux clubs ce soir.

Carey Price a perdu un jeu blanc qu’il méritait sur une déviation difficile à parer, avant de voir un tir franc l’atteindre directement... et lui passer au travers le corps... Ne vous méprenez pas, la victoire demeurait facilement acquise.

Retour dans le passé

Retrouver avec régularité des rivaux d’ailleurs au Canada donne une valeur ajoutée à cette saison folklorique. Jeudi, les Flames arboraient leurs couleurs de cette époque ou ils se sont mesurés deux fois en quatre ans au CH en finale de la Coupe Stanley. En 86, un maigrichon adorant les patates frites gardait les buts avec un équipement dépareillé et un masque blanc. Accessoirement, il se dressait tel un mur avant de soulever la grosse coupe. Mais en 89, Capitaine Moustache McDonald, Jim Peplinski, le fringant Al McInnis et le Suédois Hakan Loob assuraient une revanche qui sera demeurée le plus grand revers de la carrière du regretté coach Pat Burns.

Deux finales de la Coupe Stanley en quatre ans entre les deux mêmes équipes... canadiennes. Gary Bettman aurait quitté ses fonctions. En fait, entre 1976 et 1990, 11 des 15 Coupes Stanley gagnées l’ont été par des équipes canadiennes. Les quatre autres par les Islanders de Long Island, menés par un certain Mike Bossy. D’ailleurs, deux des quatre conquêtes successives des Islanders l’ont été aux dépens de clubs du nord, les Canucks du Roi Brodeur et les jeunes Oilers venus pour apprendre...

C’était la dernière grande époque de notre sport national. C’était avant que les bureaux de la ligue ne déménagent à Manhattan. Avant que l’Américain Gary Bettman ne prenne le contrôle et n’amorce son grand plan de faire du hockey un sport reconnu aux États-Unis. Un pari aussi audacieux qu’improbable et pourtant... Presque 30 ans plus tard, plus d’un joueur sur quatre de la ligue est Américain, le deuxième plus fort contingent après celui des natifs du nord.

Qu’importe. Voir le CH se mesurer à répétition à ses rivaux nationaux est excitant, à défaut d’être viable à moyen et long terme. À moins qu’avec les Nordiques, Bettman ne se laisse convaincre de créer une Conférence Canada à huit équipes, quatre dans l’est et quatre dans l’ouest. Un seul ressortissant canadien encerclé de trois Américains dans le carré d’as. Une représentation géographique garantie au troisième tour éliminatoire. Le meilleur des quatre solitudes d’Amérique...

Coup de cœur

Photo Ben Pelosse

Jake Evans. 14 minutes 53 secondes de temps de jeu face aux Flames. 55% aux cercles des mises en jeu. Utilisé en fin de périodes en territoire défensif. Est-ce qu’il est l’intrus dans la guerre de nerfs que se livrent l’organisation et Phillip Danault ? Chose certaine, il mérite chaque seconde de temps de jeu et il ne va couter que 750 000 $ la saison prochaine.

Coup de gueule

Photo Ben Pelosse

Phillip Danault. Plus de deux minutes de moins de temps d’utilisation que Nick Suzuki jeudi, et ce, même si l’extraordinaire jeune centre a à peine gagné une mise en jeu sur cinq. Je suis depuis longtemps et entends demeurer l’agent officiel de Danault dans les médias. Mais Phil doit faire sa part et vite relever son jeu de plusieurs crans.

Un p’tit 2 sur...

Photo d'archives

Un match beaucoup plus serré entre le CH et les Flames ce soir. Calgary est une équipe aguerrie, talentueuse et physique comme Montréal. Ces derniers étant bien reposés et privés de Chez Parée, la bataille sera belle ce soir. Trois points de classement seront distribués au temple. Et S.V.P., on veut encore cet hymne national des générations. Ô Canada de M. Doucet à Mme Reno, c’est beau...