PAQUET, Dr Ronald



Paisiblement le 20 janvier 2021, à l'âge de 80 ans, est décédé Dr Ronald Paquet, époux bien-aimé de Mme Carole Piuze depuis 38 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants chéris: Catherine (Stéphane), Isabelle (Dean), Anne (Olivier) et Alexandre (Sharon); ses petits-enfants adorés: Nicholas, Clara, Elliott et Renée. Il laisse également ses frères et soeurs: Jocelyne (Klaus), Jacques, Joëlle (Gabriel) et Jean-Marc (Lorraine).Il fut prédécédé par ses parents: Fernand Paquet et Lucienne Parent, ainsi que son frère Serge.La famille souhaite remercier l'Hôpital de Gatineau ainsi que le personnel et les bénévoles de La maison Mathieu-Froment-Savoie pour les excellents soins prodigués.Une célébration de vie en l'honneur de Ronald aura lieu à une date ultérieure dans l'intimité familiale.Vos messages de sympathie peuvent se traduire en dons à la Fondation Mathieu-Froment-Savoie.RACINE, ROBERT & GAUTHIER